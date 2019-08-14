Анонс мощного смартфона Xiaomi Mi 9T Pro намечен на 20 августа

14 августа 2019, 15:15

Об этом свидетельствует новое тизерное изображение, опубликованное Xiaomi на днях.

Судя по всему, грядущая новинка получит 6,39-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Разрешение его составит 1080х2340 точек. Яркость – 600 кд/м2.



В качестве аппаратной платформы обещан Snapdragon 855, максимальная тактовая частота которого до 2,84 ГГц. Графика здесь Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.



Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64 ГБ либо 128 ГБ – на выбор пользователя.

Программная платформа – Android 9 Pie, поверх которой окажется надстройка MIUI 10.В продаже новинка появится по цене от 430 евро. Точная дата релиза пока не приводится.