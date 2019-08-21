Решения Insta360 – официально эксклюзивно от FlyTechnology

21 августа 2019, 22:54

Компания Insta360 была основана в 2014 году и специализируется на выпуске решений для съемки видео в формате 360°.

В настоящее время ее линейка объединяет ряд продуктов, которые позволяют удовлетворить запросы всех категорий пользователей – от профессионалов до увлеченных видео-блогеров: Insta TITAN, Insta360 Pro 2, Insta360 Pro, Insta360 ONE X, Insta360 Nano, Insta360 Air и Insta360 4K.

Сегодня видео формата 360° вышло на массовый рынок, где создаются виртуальные туры офисов, ресторанов, недвижимости, культурные проекты с использованием трансляции 360°. Социальные сети активно наполняются контентом этого формата, за которым видят большое будущее.

Наиболее продвинутыми характеристиками отличается серия Insta360Pro 2, ориентированная на профессиональное использование. Это устройство поддерживает такую возможность, как съемка в режиме 8К, а ее оптика включает 6 линз, что позволяет достичь максимальной реалистичности в передаче окружающей обстановки. Тогда как для массовых потребителей создана action-камера Insta ONE X.

FlyTechnology в 2016 году стала первым официальным дистрибьютором Insta360 в Украине. Именно с этого момента панорамные камеры постепенно начали появляться на украинском рынке электроники и стали доступны для использования в путешествиях. А в 2019 году FlyTechnology получила право эксклюзивного импортера и дистрибьютора бренда Insta360 в Украине. В результате, она стала единственным оптовым поставщиком продуктов Insta360 в Украину, что позволило FlyTechnology на высочайшем уровне обслуживать все каналы оптовых и розничных продаж, в частности, национальные сети электроники и крупные интернет-магазины.

«На сегодняшний день наиболее активно растущим является сегмент применения продукции Insta360 в качестве action-камер, потому что с помощью ее решений отпадает необходимость наведения камеры на объект – из-за всеохватывающего угла сьемки необходимый объект всегда будет в кадре. Это кардинально упрощает принцип съемки action-видео, – отмечает Игорь Зайцев, директор компании FlyTechnology. – Но наиболее перспективным сегментом являются профессиональные видеосъёмки в формате 360°. Так в Европе объем записанного в формате 360° контента увеличивается с очень высокой динамикой, ведь он позволяет зрителям увидеть новые ракурсы, а видео-студиям выгодно отличаться от конкурентов новыми форматами видео».

О высокой востребованности решений Insta360 в нашей стране говорит тот факт, что на локальном рынке находят применение даже такие устройства, как Insta360Pro 2, несмотря на то что они не предназначены для массового использования. А сбыт массовой камеры Insta ONE X исчисляется в сотнях штук в квартал.

FlyTechnology обеспечивает полный спектр гарантийного и пост-гарантийного обслуживания решений Insta360, как эксклюзивный импортер и дистрибьютор этого бренда в нашей стране. Поэтому приобретение продуктов Insta360 через ее официального поставщика позволяет получить украинским покупателям своевременный и высококачественный сервис.