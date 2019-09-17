В Бородянке – открылся медицинский центр для участников боевых действий

17 сентября 2019, 10:45

14 сентября в пгт Бородянка Киевской области открылся первый в Украине медицинский центр сети Clinics Hub по оказанию первичной медицинской помощи участникам боевых действий и членам их семей.

Уникальность центров Clinics Hub состоит в доступе пациентов к удаленным консультаций с врачами ведущих клиник Украины, Израиля и Канады благодаря современным технологиям связи Vodafone.



Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в Украине по уровню смертности, поэтому Институт сердца МЗ Украины под руководством кардиохирурга мирового уровня Бориса Михайловича Тодурова стал первым партнером центра. Борис Михайлович лично провел прием пациентов центра в день его открытия. В дальнейшем консультации кардиологов Института будут предоставляться удаленно. Пациентам не нужно будет искать профильного специалиста, бесполезно тратить время и средства на дорогу в Киев, достаточно - посетить семейного врача и пройти первичное обследование. Только в случае выявления необходимости в дополнительном обследовании или стационарном лечении, пациенты будут направлены в профильное медицинское учреждение.



Совместно со специалистами Института сердца прием проводил главный врач Бородянского центральной районной больницы Чебышев Игорь Сергеевич, который руководил Старобешевской районной больницей и спасал раненых во время Иловайского котла. Открытие медицинского центра для участников боевых действий и членов их семей в Бородянке стало возможным именно благодаря активной жизненной позиции Игоря Сергеевича, его пониманию проблем и потребностей ветеранов АТО.



Открытие медицинского центра также поддержал подполковник Вооруженных сил Украины, участник боевых действий на востоке, командир 90-го десантно-штурмового батальона, защитник Донецкого аэропорта Баранов Виталий Анатольевич: «Такой центр очень нужен сейчас, особенно для тех, кто возвращается к мирной жизни после участия в боевых действиях. Вследствие пережитого стресса военные, как и их семьи, особенно часто сталкиваются с сердечными проблемами, которые требуют срочной помощи».



«Медицинский центр ориентирован, в первую очередь, участников боевых действий и их семьи. Это наш способ сказать «спасибо» нашим защитникам. Начинаем работу с кардио направления, впоследствии расширим спектр направлений, создадим социальную телемедицинскую сеть и откроем представительство в каждом областном центре », – отметил основатель проекта Clinics Hub Константин Осадчий.



«Vodafone занимается проектами в сфере медицины не случайно, ведь суть этих проектов – в применении самых современных технологий, которые позволяют врачам проводить удаленные консультации пациентов. Наша цель в том, чтобы благодаря технологиям связи для пациента не имело значения, обратиться в районную больницу, или в профильный институт, помощь должна быть предоставлена ​​быстро и квалифицированно», – добавила директор департамента по связям с общественностью Vodafone Украины Виктория Рубан.

