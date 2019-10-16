Самый популярный модуль на рынке: "Вывод медицинского препарата на рынок"

16 октября 2019, 10:15

Вывод медпрепарата на рынок очень сложная задача, как с точки зрения бизнеса, так и автоматизации. Этот процесс требует прохождения многочисленных условий, проверок, данных и документов.

Поскольку жестко контролируется законодательством Украины. Здесь особое внимание уделяется правам доступов, правилам работы, матрице ответственности. Поэтому лидеры украинского фармацевтического рынка выбирают узкоспециализированный модуль «Вывод медицинского препарата на рынок», который обеспечивает формирование и ведение реестра медицинских препаратов, досье медицинского препарата, включая досье ГЛС и досье АФИ. А также бизнес-процессы по обслуживанию регистрационных процедур, автоматизацию работы с референтными препаратами PIF и многое другое.



Какие основные функции решения?



• Создание и поддержка досье медицинского препарата

• Сбор документов досье медицинского препарата

• Регистрация медицинского препарата

• Перерегистрация медицинского препарата

• Регистрация изменений в медицинского препарата и др.



Какие бизнес-процессы обеспечивают высокоэффективную работу с препаратами?



• Бизнес-процессы для автоматизации разработки и печати макетов первичной упаковки

• Бизнес-процессы для автоматизации разработки и печати макетов вторичной упаковки

• Бизнес-процессы для автоматизации разработки и печати макетов инструкций и много важных сервисных процессов.



Фармацевтические компании получают:



• Удобный и полнофункциональный реестр медицинских препаратов

• Каталогизатор для хранения документов и подшивок документов

• Полную поддержку версионности документе и контроля версий

• Поддержку электронной цифровой подписи

• и много другого полезного функционала.



По нашим прогнозам модуль «Вывод медицинского препарата на рынок» будет пользоваться повышенным спросом у фармацевтических компаний. Как украинских, так и международных. Ведь это решение по выводу медицинского препарата на рынок, реализовано в соответствии с требованиями Минздрава Украины. А также имеет функцию экспорта / импорта досье препарата для проведения регистрационных процедур в других странах.