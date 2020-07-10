Облачные технологии - драйвер роста медицинской отрасли Украины

10 июля 2020, 14:45

Облачные технологии ― одна из главных тенденций электронного здравоохранения в мире и основной драйвер роста медицинской отрасли в ближайшие несколько лет.

Такое мнение высказали эксперты в сфере здравоохранения в первой части нового выпуска YouTube-канала GigaCloud About, посвященного медицинским информационным системам.



Медицинские информационные системы (МИС) ― программные комплексы автоматизации работы медучреждений, которые делают их работу удобной и эффективной, полностью заменяя бумажную историю болезни электронной. "Когда в 1999 году я пришла работать в роддом, то ежедневно писала десятки стандартных дневников послеродовых пациенток, карт рожениц и поступающих в гинекологию, амбулаторных карт, ― рассказывает Наталия Лелюх, врач акушер-гинеколог. ― Тогда, в начале нулевых я наработала себе мозоль и утолщение фаланги пальца, о которую терлась ручка. Сегодня я уже могу в Киеве видеть протокол МРТ пациентки, которая только что сделала исследования в нашей клинике во Львове, архивировать картинки УЗИ и кольпоскопии, сравнивать динамику и показывать наглядный результат через годы".



МИС позволяют хранить персональные и медицинские данные пациентов в одном месте ― облаке с круглосуточным доступом. Для этого они должны своевременно подключиться к облачной государственной центральной базе данных "Электронная система охраны здоровья" (ЭСОЗ) и соответствовать государственному стандарту комплексной защиты информации (КСЗИ).



"При регистрации новых клиник, частных кабинетов или пациентов мы получаем массу персональных данных, хранить которые нужно в соответствии с требованиями Государственной службы специальной связи и защиты информации по реализации КСЗИ, а также Закона Украины “О защите персональных данных”, ― говорит Артем Пироженко, генеральный директор, сооснователь медицинской информационной системы Health24. ― И мы с самого начала понимали, что эту часть работы лучше отдать на аутсорс облачному провайдеру, который имеет соответствующий сертификат безопасности и сможет реализовать все системы защиты на 100%".



К вопросам кибербезопасности в системе E-Health подходят очень серьезно. "Мы действуем строго в законодательном поле Украины и тесно взаимодействуем со службой Спецсвязи, ― рассказывает директор Департамента информационных технологий Национальной службы здоровья Украины Александр Рябец. ― У нас есть аттестат соответствия КСЗИ, который мы получили в начале 2020 года. Ежегодно представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний проводят для нас тестирование безопасности всех систем".



"Центральный компонент E-Health содержит два набора данных, которые можно отнести к чувствительным ― это персональные и медицинские данные. Второй тип данных защищается наиболее тщательно. Если говорить про медицинские данные, доступ к ним имеет ограниченный круг сотрудников, каждый со своим уровнем доступа", ― добавляет Александр Рябец.



Но у защиты медицинских персональных данных есть и другая сторона медали, о которой не принято говорить. "В Украине есть Закон “О защите персональных данных”, и за его нарушение можно получить максимум административное наказание, ― говорит Наталья Лелюх. ― А вот неразглашение врачебной тайны законодательно не урегулировано, и за это не наказывают".



По мнению Натальи, для полноценного воплощения медицинской реформы в Украине необходимо не меньше 30 лет. "Нужно, чтобы пришли настоящие реформаторы, чтобы сменилось три поколения врачей и старожилов заменили те, кто будет воспринимать цифровую медицину как норму, ― говорит она. ― Мы мечтаем об адекватности и единстве электронной системы, которая будет удобна для врачей, полезна для пациентов и добавит взаимопонимания в нелегких отношениях между врачом, пациентом, медицинским бизнесом и контролирующими органами".



Взаимодействие Health24, других подобных МИС и центральной базы данных ЭСОЗ ― хороший пример такой гибридной системы цифровой медицины и эффективного взаимодействия бизнеса и государства.



О YouTube-канале GigaCloud About

Канал создан в сентябре 2019 года облачным провайдером GigaCloud. На канале в доступной форме рассказывается об облачных технологиях, о том, как они влияют на бизнес, проводятся регулярные интервью с экспертами в сфере IT.



Канал GigaCloud About: https://www.youtube.com/channel/UC3nPQUucftMJy6osBMQt6dQ