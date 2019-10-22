Как отредактировать PDF-документы

22 октября 2019, 11:59

Для редактирования PDF нужны специальные программы: в них форматирование не сдвигается, а изменять текст удобно.

Но непрофессиональным пользователям может быть сложно разобраться в таких приложениях, поэтому лучше начать с легких программ. Например, с Movavi PDF-редактора. Здесь вы отредактируете тексты, прочитаете справочники, поменяете страницы местами и распечатаете документы. Мы уже писали о другой программе Movavi – Конвертере Видео.

Программа скачается за пару минут. Если не знаете, с чего начать, откройте документ «Начало работы». В инструкции пошагово описано, как объединить страницы, отредактировать текст, подписать электронные документы. Подробные описания и скриншоты помогут сориентироваться в программе и начать работу.

Movavi разработали Редактор для Win и Mac. Скачать обе версии можно на официальном сайте компании

Когда вы откроете программу, то увидите миниатюры документов. В первый раз там будет только инструкция «Начало работы», но потом появятся документы, с которыми вы недавно работали.

Документы в формате PDF можно редактировать. Нажмите «Редактирование», а потом – на любое слово или предложение в документе. Автоматически шрифт меняется на Times New Roman, но можно выбрать другой, а ещё – поменять размер и выделить курсивом или жирным. Так вы исправите опечатки, добавите свой текст и комментарии для коллег. По гиперссылкам в документе вы перейдете сразу на сайт. В программе вы исправите не только предложения, но и с абзацы: передвигайте их в пределах страницы.

Если нужно срочно подписать документы, распишитесь прямо в программе. Поставьте электронную подпись и добавьте скан печати, передвиньте на нужную строчку. В режиме «Подпись» настраивается толщина и цвет чернил. Если работаете на планшете, распишитесь стилусом. На компьютере можно это сделать мышкой. Распечатайте договор: редактор научился быстро печатать документы. Форматирование не сдвинется, поэтому договоры, сканы и фотографии будут ровными.

В редакторе можно создать документы с нуля и составить новые презентации на основе старых. Если вы сохранили части проекта в разных программах – Excel, Corel, Word, – загрузите их в программу Movavi и объедините. В редакторе можно создать подшивку отсканированных документов и каждый месяц ее пополнять. Отдельные страницы можно сохранить в формате PDF – например, картинки в форматах PNG и JPG.

Если не хотите устанавливать программу, можно отредактировать документ в онлайн-редакторе. В Сети много простых программ, например – Small PDF. Но не забывайте, что безопаснее установить программу, потому что онлайн-приложения могут занести вирус в компьютер.