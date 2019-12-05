Микросхемы GPS слежения завоевывают популярность

5 декабря 2019, 8:40

На рынке есть несколько фантастических устройств GPS, но знаете ли вы лучшие? Выбор лучшего чипа GPS-трекинга не простая задача, которую нужно выполнить за две минуты. Устройства слежения разработаны по-разному для выполнения различных функций. Например, некоторые устройства слежения предназначены для наблюдения за детьми и домашними животными, а некоторые предназначены для пеших прогулок. Поэтому вы должны выбрать единицу отслеживания в зависимости от цели и дизайна. Таким образом, мы составили список самых маленьких устройств слежения GPS на основе их функций, дизайна и назначения.

Микросхемы GPS стали очень популярными в последние годы и не без причины. Это не означает, что устройства для отслеживания GPS игнорируются, но покупки для отслеживания фишек неуклонно растут. GPS-чипы - это мини-устройства слежения. Фишки можно прикрепить к животному или машине, и их не заметят, их также легко носить с собой. Однако, несмотря на их небольшой размер, они дают невероятно точные показания.

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Маячки слежения GPS использует сигналы от спутников и передает данные на управляющее устройство по беспроводной связи. Таким образом, чипы GPS-трекинга высоко ценятся из-за их невероятной точности, которую ценят родители и владельцы домашних животных. Сочетание микроразмера и точности делает микросхемы GPS слежения очень популярными на рынке.

Один из самых маленьких GPS-трекеров это модель F800, который легко переносить в любом месте, где человек движется, с точным чтением и оперативным оповещением. Благодаря длительному сроку службы батареи, становится довольно легко следить за своими близкими, детьми и пожилыми людьми.

Особенности:

- Маленький и легкий.

- Водонепроницаемый корпус.

- Продолжительное время автономной работы.

Плюсы:

- Точное позиционирование в реальном времени

- Можно использовать как подвеску или нести в сумке

- Гео-забор

- Дорожная история