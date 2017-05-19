В Украине разработали GPS-маячок для поиска украденных велосипедов

19 мая 2017, 12:15

Компания «Майкрософт Украина» объявила участников второго набора в лабораторию интернета вещей IoT Lab.

До конца августа 2017 года 12 команд в Киеве и 4 команды в Одессе будут работать над воплощением своих идей на основе технологий интернета вещей, определением бизнес-модели, поиском первых клиентов и налаживанием серийного производства. Резиденты лаборатории получат постоянную поддержку от менторов, а также бесплатный доступ к технологиям Microsoft и партнерских компаний – Intel, Киевстар и других.



Один из участников лаборатории – проект Finder, который помогает отследить украденный велосипед на интерактивной карте и мгновенно передать эти данные в полицию. Основатели проекта Екатерина Стеценко и Алла Божко уже представили рабочий прототип своего решения на International Startup Battle в Сан-Франциско.



Finder – это GPS / GSM-маячок, который можно спрятать в велосипедной вилке. Он оснащен датчиком вибрации: только злоумышленник попытается разрезать защитный замок, как сработает сигнализация. Если же спасти велосипед все-таки не удастся, можно будет проследить за его передвижением на карте. Веб-сервис Finder позволит ввести паспортные данные велосипеда, чтобы в случае кражи ускорить написание заявления в полицию и подтвердить права на его собственность. Кроме того, пользователи Finder смогут увидеть на карте движение всех украденных велосипедов и, находясь неподалеку, помочь их владельцам. По мнению разработчиков, таким образом проект будет развивать социальное взаимодействие среди сообщества велосипедистов.



«В Украине велосипедная культура стремительно развивается, и мы, конечно, будем стартовать именно на нашем рынке. Прежде всего мы ориентируемся на сотрудничество с сетями спортивных магазинов, чтобы маячок Finder смог приобрести каждый велосипедист. Нашим решением уже заинтересовались велопрокаты из Киева, Одессы и других городов, ведь Finder существенно упростит их систему отслеживания велосипедов. К тому же, на базе наших датчиков они смогут собирать информацию о пройденном километраже каждого велосипеда и принимать решение о необходимости ремонта», – рассказывает сооснователь Finder Екатерина Стеценко.

Среди участников второго набора лаборатории интернета вещей "Майкрософт Украина" – как стартапы, так и уже успешные продуктовые компании. В частности, резидентом лаборатории стала компания Drone.ua, которая уже несколько лет производит дроны, сенсоры и воздушные платформы с основной сферой применения в агросекторе. Беспилотные технологии Drone.ua используют более чем на 2 миллионах гектаров сельскохозяйственных земель Украины. В то же время компания разработала ряд программных продуктов, которые трансформируют полученные с беспилотников и спутников изображения в аналитические отчеты, помогающие агрономам эффективнее работать. В рамках участия в лаборатории интернета вещей команда Drone.ua решила сконцентрироваться именно над усовершенствованием своих программных решений для агроконсалтинга.



«Благодаря алгоритмам обработки данных мы предоставляем агрономам удобную аналитику для ведения точного земледелия. Так они могут следить за заболеваемостью растений, грамотно распределять удобрения по каждому клочку посевной площади, прогнозировать урожай и принимать соответствующие управленческие решения. В лаборатории мы работаем над размещением своих алгоритмов в облачные сервисы Microsoft Azure, чтобы усовершенствовать наши возможности интеллектуальной обработки данных. Так мы не будем ограничены никакими рынками: клиенты со всего мира смогут собирать информацию с полей и отдавать ее на обработку Drone.ua. Сейчас наша компания планирует открыть представительства в четырех европейских странах», – комментирует основатель Drone.ua Валерий Яковенко.



Участниками лаборатории также стали технологические проекты для умного города (например, система наблюдения за потреблением газа, воды и тепла SensorGet), агросектора (мини-фермы для выращивания клубники UaBerry), автоматизации бизнес-процессов (система стенографирования человеческой речи в режиме реального времени Protokol), розничной торговли (умная Wi-Fi кнопка).



«Второй набор в лабораторию интернета вещей «Майкрософт Украина» показал нашу способность масштабироваться: мы не только увеличили количество резидентов, но и открыли представительство в Одесском политехническом университете. Еще одна положительная тенденция – участники лаборатории концентрируются не только на собственно IoT-решениях, но и активно привлекают возможности анализа больших данных для решения самых разнообразных проблем. Что касается сфер разработки, то самыми популярными стали решения для агросектора и Smart City. По моему мнению, это как раз те сегменты, которые будут наиболее востребованными как на внутреннем, так и на глобальном рынке», – рассказывает руководитель лаборатории интернета вещей IoT Lab компании «Майкрософт Украина» Сергей Поплавский.