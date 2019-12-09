Nokia 2.3 - недорогой смартфон с поддержкой искусственного интелекта

9 декабря 2019, 10:15

Компания HMD Global, дом для телефонов Nokia, анонсировала новый смартфон — Nokia 2.3. В дополнение к камере с функциями на базе искусственного интеллекта, который дает возможность делать более качественные снимки, Nokia 2.3 получил большой экран с диагональю 6,2’’ и разрешением HD+.

Также стоит отметить аккумулятор, полного заряда которого хватает до двух дней работы, что обеспечит максимум развлечений, где бы вы не находились. И самое главное, смартфон готов к обновлению до Android™ 10 и гарантировано получит ежемесячные апдейты безопасности на протяжении трех лет и обновления системы – два года, таким образом, со временем он будет становиться только лучше.



Nokia 2.3 оснащен двойной камерой с функцией «Рекомендованное фото» (Recommended Shot) — эта новейшая разработка позволяет пользователям смартфонов Nokia выбирать лучшие фотографии из серии, которую делает смартфон. Что бы вы ни фотографировали: сальто в воздухе, семейный портрет или победный гол — с функцией «Рекомендованное фото» вы получите лучшую фотографию из серии, которая будет запечатлена за мгновение до и после нажатия кнопки спуска затвора. Новая функция дополнит перечень интеллектуальных фоторежимов, среди которых «Портретный режим» (Portrait Mode) и режим для съемки в условиях недостаточной освещенности, поэтому пользователи будут иметь дополнительное средство для творческого самовыражения.



А отдельная кнопка вызова Google Ассистента позволит экономить время — стоит только спросить — и вы узнаете, какие встречи у вас были запланированы в календаре, сколько времени займет дорога и многое другое. В Nokia 2.3 также реализована функция биометрического распознавания лиц, что позволит разблокировать смартфон одним взглядом.



В Nokia 2.3 реализован специальный «Портретный режим», который мягко подчеркнет природные черты лица и придаст размытие фону, делая портрет более эффектным. К тому же, силу размытия можно изменить позже в Google Фото. В двойную камеру установлены датчики с разрешением 13 МП и 2 МП, поэтому к портретам можно применить и эксклюзивные эффекты боке — специальное размытие фона, которое придает источникам света определенную форму: классическую круглую, в форме бабочек, сердца или звезд. К тому же пользователи могут создавать фотографии с высоким уровнем резкости благодаря возможности настройки фокуса во время редактирования.



Аппарат также поддерживает технологии слияния изображений и наложения экспозиций (когда делается несколько снимков с разными настройками экспозиции, которые впоследствии объединяются в один), поэтому будьте уверены — вы не потеряете ни одной детали даже в условиях недостаточной освещенности.



Nokia 2.3 может работать до двух дней на одном заряде аккумулятора благодаря использованию интеллектуальной функции «Адаптивная батарея» (Adaptive Battery), поэтому можете быть уверены — он не подведет в самый важный момент. Смартфон изучает, какими приложениями вы пользуетесь и когда, и удлиняет работу устройства, чтобы вы могли сполна насладиться любимым сериалом в пути. Поэтому расслабьтесь и удивляйтесь сюжетным поворотам в ваших любимых историях, которые оживают на экране с диагональю 6,2 дюйма и разрешением HD + прямо в ваших руках.



Создавая Nokia 2.3, мы искали вдохновение в скандинавских традициях дизайна, и именно поэтому нам удалось создать устройство, которое поражает не только своей эстетикой, но и долговечностью. Благодаря трехмерной нанотекстуре, нанесенной на крышку, смартфон надежно лежит в руке и производит приятное впечатление своим видом. Использование ведущих инженерных решений при проектировании корпуса смартфона позволило интегрировать двойную камеру и вспышку на задней части панели так, чтобы сохранить заднюю крышку плоской. Внутренний каркас, выполненный прецизионным литьем из алюминия, обеспечивает надежность конструкции и защищает компоненты устройства.



Nokia 2.3 готов к обновлению до Android 10 и гарантированно получит ежемесячные апдейты безопасности в течение трех лет и обновления ОС — в течение двух лет, поэтому со временем он не потеряет актуальности, а будет становиться только лучше. После установки Android 10 пользователи обязательно оценят тему с темным оформлением, которая позволит дополнительно сэкономить энергию и облегчить чтение текста в темноте.



Nokia 2.3 ожидается в Украине к середине января по ориентировочной официальной цене —2 999 грн и будет доступен в модификации 2/32 ГБ. Представлен во всех цветах: бирюзовый, песочный, черный.