Серия проводных MFI наушников Qumo Accord Mini

12 декабря 2019, 11:15

Новая серия MFI наушников, сделана специально для iPhone 7/8/X/XS/XR/11/11Pro, лишенных классического разъема Jack 3,5 мм.

Наушники напрямую подключаются к разъему Apple 8 pin, а наличие MFI лицензии позволяет не беспокоиться о совместимости и стабильности работы.Кроме того, все наушники выполнены в металлическом корпусе, что обеспечивает надежность и оснащены длинным кабелем в 120 см, что гарантирует удобство в использовании. Качество звука обеспечивается благодаря металлическому излучателю, мощному неодимовому магниту класса N48 и медной оплетке.