Fujitsu оптимизирует хранение данных в гибридных ИТ-средах

13 декабря 2019, 13:45

Fujitsu сегодня объявила о выпуске нового поколения СХД Fujitsu ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000, предназначенных для резервного копирования, архивирования и хранения данных второго уровня.

Системы ETERNUS CS обеспечивают исключительную эффективность хранения данных, поддерживают передовые функции защиты информации и тесную интеграцию с ПО и позволяют компаниям создать единый, унифицированный уровень защиты данных для различных гибридных ИТ-сред.



Низкая стоимость и удобство облачных вычислений изменили традиционные способы работы приложений и управления данными: теперь эти операции выполняются не только в ЦОД, но и в облачных и граничных средах. Активное внедрение гибридных ИТ-ландшафтов заставляет компании пересмотреть вопросы управления хранящимися цифровыми активами. И здесь речь идет не столько о свободной емкости для размещения информации, сколько о получении доступа к данным.



Для того чтобы усилить контроль за данными, поступающими из различных источников, и обеспечить соответствие новым требованиям в отношении хранения информации, Fujitsu обновила свою ведущую линейку решений для защиты данных. Новые модели ETERNUS CS800 и ETERNUS CS8000 создают мощную платформу для управления данными, которая осуществляет резервное копирование, восстановление и архивирование данных и обеспечивает непрерывность работы компаний и соответствие нормативным требованиям. Новое поколение СХД ETERNUS CS оптимизирует доступность, защиту, совместное использование и совместимость данных в различных гибридных средах.



Благодаря широкому набору встроенных функций и тесной интеграции с ПО для управления данными компаний Veritas, Veeam и Commvault, системы Fujitsu ETERNUS CS создают высокоэффективный и унифицированный уровень хранения данных. Это обеспечивает высокую скорость работы любого гибридного ИТ-ландшафта и контроль за расходами на хранение данных.



Объединение систем ETERNUS CS и ведущего ПО для защиты данных дает заказчикам Fujitsu возможность классифицировать данные, которые затем автоматически переносятся для хранения на соответствующий носитель (твердотельные накопители, жесткие диски, облачные среды или ленточные накопители) в соответствии с требованиями бизнеса и уровнем обслуживания. Копии данных обрабатываются автоматически на соответствующем уровне хранения, позволяя компаниям использовать различные типы носителей и форматов хранения данных.



СХД Fujitsu ETERNUS CS также освобождают ПО для защиты данных для реализации других стратегических задач по управлению данными, т.к. они самостоятельно выполняют основные функции хранения и защиты данных, включая операции репликации, дедупликации и управления ленточными накопителями. Это уменьшает нагрузку на серверы, сеть и обслуживающий персонал.



Fujitsu ETERNUS CS8001 – это простые в эксплуатации дисковые системы, которые предлагают идеальную платформу для консолидации данных для сред резервного копирования небольшого и среднего масштаба и обеспечивают лучшее в своем классе соотношении цены и скорости работы. Они отличаются высокой масштабируемостью, поддерживают функции автоматической дедупликации и репликации и совместимы со всем основным ПО для резервного копирования. Системы ETERNUS CS800 создают основу для реализации комплексной стратегии защиты данных, которая максимально увеличивает доступность приложений и обеспечивает надежную защиту от потери данных.