Fujitsu выпускает мощные системы хранения данных нового поколения

18 ноября 2019, 11:15

Fujitsu объявила о выпуске обновленной и расширенной линейке флэш-массивов ETERNUS AF S3 и гибридных СХД ETERNUS DX S5.

Разработанное для поддержки цифровизации, новое поколение систем хранения данных имеет оптимизированную производительность для простого управления большими объемами данных, постоянно активными приложениями и комплексными рабочими нагрузками и, одновременно с этим, обеспечивает высокую эффективность хранения для максимального сокращения расходов.



С выпуском двух абсолютно новых решений для хранения данных, флэш-массива начального уровня ETERNUS AF150 S3 и гибридной СХД среднего корпоративного уровня ETERNUS DX900 S5, Fujitsu дополнительно расширяет свой портфель решений для хранения данных, чтобы удовлетворить потребности любых ЦОД, предлагая оптимальную архитектуру для всех требований бизнеса.



Идеальное решение для небольших компаний и филиалов крупных корпораций, флэш-массивы начального уровня ETERNUS AF150 S3 объединяют в себе новейшие функции хранения данных и высокую производительность по доступной цене. Оптимизированная для ультранизкого времени отклика, эта СХД может хранить данные объемом до 92 ТБ.



Системы ETERNUS AF150 S3 отличаются простотой развертывания и управления и полностью совместимы со всеми моделями в рамках семейства ETERNUS. Это позволяет компаниям легко масштабировать свою инфраструктуру хранения данных и использовать несколько решений для хранения данных с помощью единого унифицированного интерфейса управления.



Вторая новинка, ETERNUS DX900 S5 представляет собой гибридную СХД среднего корпоративного уровня, которая обеспечивает высокую производительность по привлекательной цене. Она поддерживает возможность масштабирования до 4 контроллеров и предлагает достаточный запас ресурсов для большинства сценариев использования. Новая модель может хранить до 70 ПБ данных и обрабатывать более миллиона операций ввода/вывода в секунду, что подтверждено результатами недавнего теста, опубликованными Storage Performance Council (SPC1). За счет использования аппаратных ускорителей сжатия данных с эта система обеспечивает исключительную эффективность работы, а функции репликации, зеркалирования и восстановления после отказа обеспечивают непрерывную доступность корпоративных данных.



Помимо этих двух новых продуктов, Fujitsu представляет третье поколение флэш-массивов ETERNUS AF и пятое поколение гибридных СХД ETERNUS DX. Компания Fujitsu усилила системы ETERNUS AF S32 и ETERNUS DX S53 большим количеством вычислительных ресурсов, более быстрой и емкой системной памятью, кэш-памятью NVMe для гибридных СХД среднего уровня, а также технологиями дедупликации и сжатия данных с аппаратным ускорением. Это позволило увеличить производительность и масштабируемость критически важных СХД для ЦОД, филиалов компаний и компаний малого и среднего бизнеса, обеспечивая надежную поддержку для самых ресурсоемких аналитических и бизнес-приложений.



Простое управление ресурсами для хранения данныхУправление всеми новыми и существующими решениями для хранения данных ETERNUS упрощается с помощью ПО управления Fujitsu ETERNUS SF. ETERNUS SF предлагает мощные функции мониторинга в рамках интуитивно понятного интерфейса, включая функции для распределенного хранения (репликация, миграция и работа кластеров хранения данных) для всех флэш-массивов и гибридных СХД, которые отличаются простым и прозрачным лицензированием.



Для того чтобы помочь заказчикам максимизировать отдачу от инвестиций в решения для хранения данных, Fujitsu разработала специальную гарантийную программу4 для новых поколений ETERNUS. Она включает в себя обеспечение нулевого простоя в работе, сжатие данных и 100% доступность SSD-накопителей, и поддержку возможности расширения системы хранения по мере необходимости.



Новые системы хранения данных ETERNUS, в зависимости от модели, будут доступны с начала 2020 года5 у официальных дистрибуторов компании Fujitsu. Стоимость зависит от конфигурации.