Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Livingstone

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Livingstone 2019-12-13_16-15_2.1.2_5c15bc32. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.
Список изменений следующий:
Улучшен вид библиотеки и домашнего экрана.
Улучшено управление переходами в библиотеке.
Добавлена функция "Нет действия" в настройки кнопок.
Сделан ряд прочих изменений.
Исправлены известные ошибки.
Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.
ONYX BOOX Livingstone — это устройство для чтения электронных книг с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus. Дисплей имеет повышенные разрешение и контрастность, поддерживает функцию SNOW Field и оснащён системой подсветки MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Благодаря 4-ядерному процессору и 1 ГБ оперативной памяти ридер обладает повышенным быстродействием. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Программное обеспечение ридера даёт возможность настраивать практически любые параметры текста по желанию пользователя. Благодаря G-сенсору можно быстро менять ориентацию дисплея при смене руки. Операционная система Android позволяет устанавливать сторонние программы для чтения. Устройство выполнено в новом компактном эргономичном корпусе, а в комплекте с ним поставляется дизайнерский чехол, изготовленный по технологии SIDE Control и имеющий встроенные кнопки листания.
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