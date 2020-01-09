9 января 2020, 10:45

Вышла новая прошивка для ONYX BOOX Livingstone

Вышла новая версия прошивки для модели ONYX BOOX Livingstone 2019-12-13_16-15_2.1.2_5c15bc32. Производитель добавил ряд новых функций, а также исправил несколько известных ошибок.



Список изменений следующий:



Улучшен вид библиотеки и домашнего экрана.

Улучшено управление переходами в библиотеке.

Добавлена функция "Нет действия" в настройки кнопок.

Сделан ряд прочих изменений.

Исправлены известные ошибки.



Скачать новую прошивку можно на странице поддержки на сайте www.onyx-boox.ru.



ONYX BOOX Livingstone — это устройство для чтения электронных книг с экраном последнего поколения E Ink Carta Plus. Дисплей имеет повышенные разрешение и контрастность, поддерживает функцию SNOW Field и оснащён системой подсветки MOON Light 2 с регулировкой цветовой температуры. Благодаря 4-ядерному процессору и 1 ГБ оперативной памяти ридер обладает повышенным быстродействием. Интегрированный модуль Wi-Fi и сенсорное управление в сочетании с полноценным браузером позволяют использовать устройство для серфинга в сети Интернет. Программное обеспечение ридера даёт возможность настраивать практически любые параметры текста по желанию пользователя. Благодаря G-сенсору можно быстро менять ориентацию дисплея при смене руки. Операционная система Android позволяет устанавливать сторонние программы для чтения. Устройство выполнено в новом компактном эргономичном корпусе, а в комплекте с ним поставляется дизайнерский чехол, изготовленный по технологии SIDE Control и имеющий встроенные кнопки листания.

