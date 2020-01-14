Киевстар запустил универсальный стартовый пакет "Smart SIM"

14 января 2020, 10:15

«Smart SIM» дополнил перечень стартовых пакетов мобильного оператора, но в отличие от других – на нем тарифного плана.

Вместо этого абоненты предоплаты Киевстар могут использовать «Smart SIM» для одной из трех целей:

подключить тарифный план «SIM для устройств»;

подключить услугу «SIM для планшета»;

самостоятельно заменить SIM-карту: с поддержкой 4G или если предыдущая была потеряна/повреждена.

Тарифный план «SIM для устройств» позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT): сигнализациях, GPS-трекерах, датчиках, смарт-часах и тому подобное. Каждый день абоненты будут получать 30 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 30 SMS-сообщений для их использования в IoT-устройствах.

Услуга «SIM для планшета» позволяет использовать еще одну SIM-карту для интернета в планшете, втором смартфоне или в модеме, имея один номер и счет для основной и дополнительной карточек. Например, абоненты с тарифом «Максимальный безлим» могут пользоваться 4G-интернетом безлимитно на своем смартфоне и дополнительно на планшете, оплачивая стоимость услуг только по одному номеру.

Также «Smart SIM» можно использовать чтобы:

самостоятельно заменить SIM-карту на USIM с поддержкой 4G. Проверить, поддерживает ли SIM-карта абонента 4G, можно с помощью короткого кода *245*4#;

произвести замену можно всего за несколько шагов, которые описаны в инструкции «Самостоятельная замена SIM-карты на 4G»;

самостоятельно восстановить утраченную или поврежденную SIM-карту. Теперь для этого не нужно идти в фирменный магазин Киевстар. Инструкция по самостоятельному восстановлению доступна на сайте Киевстар и будет описана в стартовом пакете;

Кроме того, чтобы сделать процесс восстановления SIM-карты еще удобнее для абонентов – Киевстар отменяет оплату за услугу «Самостоятельная замена SIM».