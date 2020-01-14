Какой принтер выбрать?

14 января 2020, 16:44

Современную жизнь сложно представить без принтеров. Распечатка фотографий, рефератов, документов и отчетов часто необходима не только в офисе, но и дома.

В этой статье мы подробно рассмотрим классификацию этих устройств, а также дадим советы в отношении выбора лучшего принтера для решения повседневных задач.

Технология печати

Прежде чем рассмотреть все принтеры в OpenShop, сразу следует выяснить назначение этих аппаратов и технологию печати.

По типу печати различают такие принтеры:

матричный;

струйный;

лазерный.

Матричная технология наиболее старая. Именно с устройств на ее базе началась эра принтеров. Такие аппараты еще называют «игольчатыми». Принцип их работы имеет некоторое сходство с принципом работы печатной машинки: иголка, наполненная краской, управляется электромагнитом и переносит чернила на бумагу. Сегодня эта технология мало востребована и не позволяет получить качественные и четкие снимки. Единственный плюс матрицы — это использование в узких областях, надежность, возможность печати на беспрерывных бумажных лентах и простота использования.

Струйный или лазерный?

Струйный принтер работает совершенно по другой технологии. Наиболее важным его элементом является печатающая головка. Она может находиться на специальной рейке или чернильном картридже. Во время работы принтера головка перемещается по всему листу, останавливаясь на доли секунды в различных точках. При каждой такой остановке она оставляет чернила на этих фрагментах, что формирует изображение.

На печатной головке есть крошечные отверстия — до 50 микрон в диаметре. Их может быть даже несколько сотен, в зависимости от модели устройства. Изображение или текст, созданные на листе бумаги, — это результат очень точного распыления чернил на бумаге.

Главное преимущество струйного принтера — стоимость. Средняя цена хороших брендов колеблется в районе 150–200 долларов США. Кроме того, они работают гораздо тише лазерных принтеров и не занимают много места. Поэтому для домашнего использования и для учебы струйный принтер станет отличным решением.

К сожалению, в более профессиональных приложениях некоторых функций таких принтеров может быть недостаточно. Прежде всего — когда дело доходит до скорости печати. И хотя между отдельными моделями есть некоторые различия, в целом следует признать, что струйные принтеры осуществляют печать намного медленнее.

Не стоит также забывать о том, что расходы не заканчиваются на покупке самого аппарата. В процессе работы его необходимо обслуживать.

К сожалению, струйные принтеры немного дороже в эксплуатации. Один из самых чувствительных элементов — голова. Если принтер редко используется, чернила могут в нем высохнуть. В то время как сами чернила обходятся недорого, регенерация струйной печатающей головки требует немалых затрат.

Лазерный принтер работает по электрографической технологии, и ключевая деталь в этом процессе — фотобарабан. При нажатии «Печать» на компьютере импульс отправляется на лазерное устройство. Аппарат начинает излучать лазер на фотобарабан, создавая графические изображения.

По производительности лазерные принтеры не имеют себе равных. Поэтому они идеально подойдут для решения офисных задач, когда приходится ежедневно распечатывать сотни листов графиков и отчетов.

К тому же лазерные устройства демонстрируют низкие операционные расходы.

Фактически единственная процедура обслуживания, которую, возможно, придется выполнить владельцу, — это замена барабана. Ее интервалы зависят от производителя — перед покупкой принтера стоит это проверить.

Что касается цвета печати, то лазеры могут быть монохромными или цветными. В отличие от струйных аппаратов, для которых всегда можно докупить чернила для цветной печати, здесь вопрос выбора цвета определяет сама модель.

Плюсы лазерных принтеров:

- высокая производительность;

- качественная печать;

- низкие эксплуатационные расходы.

Среди минусов:

- большие габариты;

- высокая цена;

- более узкий цветовой спектр по сравнению со струйным принтером.

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