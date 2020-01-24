Биотопливо для самолетов. Каковы реалии?

24 января 2020, 13:15

Альтернативу традиционному топливу инженеры и технологи всего мира подыскивают, а кое-где и активно используют, не только в автомобильной отрасли.

Некоторые страны, в последние годы, разрабатывают дорожную карту по постепенному но быстрому выходу из бензиново-дизельной зависимости. Делают это по- разному - кто стимулирует покупку електрокаров отменяя пошлины и компенсируя часть стоимости авто, а кто декларирует свои намерения, в стратеги развития государства на ближайшие несколько лет, вовсе отказаться от традиционных энергоресурсов.



Всемирный экономический форум в Давосе ежегодно становится всемирным деловым и экономическим центром. Местом, где лидеры ведущих развитых стран обсуждают стратегически-важные вопросы, касающиеся вектора развития планеты в целом. В том числе и экологические. Не секрет, что в этом году форум посетила и юная активистка за сохранение планеты Гретта Тумберг.

И вот, первые инициативы не заставили себя долго ждать. Аэропорт Цюриха впервые заправил самолеты биотопливом.



Т. Ланге, исполнительный вице-президента Neste по возобновляемому авиационному топливу: «…мы очень рады, что Neste MY Renewable Jet Fuel теперь впервые доступно в аэропорту Цюриха. Авиационная отрасль поставила четкие цели для более устойчивого будущего. Поскольку мировые лидеры собираются на Всемирном экономическом форуме, мы гордимся сотрудничеством с аэропортом Цюриха и предлагаем посетителям ВЭФ наше экологически чистое авиационное топливо, которое способствует эффективному сокращению выбросов парниковых газов, связанных с авиацией…».



Авиация является ключевым фактором глобальной экономики, однако на эту растущую отрасль приходится примерно 2-3% глобальных выбросов CO2. В связи с этим она поставила перед собой цели по сокращению выбросов на 50% к 2050 г. Авиационное биотопливо считается важной частью данного решения.



Топливо Neste MY Renewable Jet Fuel основано на запатентованной технологии Neste NEXBTL и производится из 100% возобновляемых отходов и остатков сырья. Топливо полностью совместимо с реактивными двигателями и инфраструктурой распределения топлива.



Билал Бомани, эксперт Научно-исследовательского центра НАСА: «…топливо из растений, которым можно заправлять самолеты, а также из водоросли плюс соленая вода равно… топливо. И все это без использования плодородных земель или пресной воды. Еще с 2011 года мы разрабатывали в исследовательском центре Гленна (GRC) агентства NASA, в Кливленде, Огайо, такую формулу. И нам это удалось…».



Задача специалистов NASA – это разработка следующего поколения авиационного топлива. Супер-экологичного. Почему авиационного? В авиации используется больше топлива, чем во всех остальных отраслях вместе взятых. И поэтому, человечество должны найти альтернативу и активно ее внедрять в жизнь.



Билал Бомани, эксперт Научно-исследовательского центра НАСА: «…меня часто спрашивают: «Чем вы занимаетесь в этой лаборатории?» И обычно я отвечаю «Это не ваше дело, чем я занимаюсь в лаборатории». И, хотите верьте, хотите нет, но моя задача номер один, работая над этим проектом, я хочу помочь спасти мир…».



В США и Европе годовая мощность производства возобновляемого реактивного топлива в настоящее время составляет 100 тыс. т, с дальнейшим расширением производства к 2022 г. Neste сможет производить более 1 млн т возобновляемого реактивного топлива. Пока же в мире наиболее популярным видом топлива для самолетов является авиационное топливо и бензин.



Напомним, что Всемирный экономический форум стартовал 21 января в Швейцарии. Как никогда в 2010 году у участников достаточно много кейсов имеющих отношение к созданию альтернативных источников питания и сохранности планеты.