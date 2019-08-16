Сколько топлива нужно самолету?

16 августа 2019, 12:15

Вы когда-нибудь понимали, как пилоты знают, сколько топлива им нужно для самолета? Это не так просто, как кажется.

Многие думают, что это то же самое, что и с автомобилем, вы заправляете топливный пистолет в автомобиль и просто загружаете полный бак топливом, но на самом деле ситуация с самолетом иная. Представьте, что самолет должен лететь из Варшавы в Вильнюс, выбирая аэропорт в Риге в качестве альтернативного аэропорта. Давайте проанализируем ситуацию по видам топлива, необходимого самолету для успешного завершения полета:

Прежде всего, топливо для поездки необходимо для взлета, набора высоты, круиза, снижения, приближения и приземления. Это топливо нужно покупать для следования из пункта А в пункт Б. На случай непредвиденных обстоятельств, требуется топливо на случай непредвиденных погодных условий или ветра, когда самолет вынужден перемещаться по кругу, или если авиадиспетчер не дает разрешения лететь на требуемый уровень полета и должен оставаться на более низком уровне, что приводит к потреблению большего количества топлива. Расходы на внештатные ситуации должны составлять либо 5% топлива для поездки, либо минимум 5 дополнительных минут, что является обязательным по закону.Внештатная ситуация

А теперь представьте, что при приближении к аэропорту нам отказывают в посадке на взлетно-посадочную полосу, поскольку другой самолет блокирует путь из-за технических проблем. Это означает, что самолет должен будет облететь, не имея возможности приземлиться в нашем пункте назначения, и это тот момент, когда нам нужно альтернативное топливо для посадки в альтернативном аэропорту, который мы выбрали во время нашего инструктажа?!



Пример из жизни

Приближаясь к рижскому аэропорту, мы получаем информацию, что мы не можем приземлиться, так как машины для проверки взлетно-посадочной полосы только что сломались. Поскольку мы израсходовали все топливо для поездки, непредвиденное и альтернативное топливо, у нас остался конечный резервный запас топлива, количество которого регулируется законом и должно составлять минимум 30 минут полета и 1500 футов над аэропортом. Время этих 30 минут необходимо, чтобы очистить взлетно-посадочную полосу, и мы будем первыми, кто подойдет к заходу на посадку, поскольку объявили аварийную ситуацию с топливом, как только мы начали использовать окончательный запас топлива.



Пилоты также могут добавить дополнительное топливо для ситуаций, когда воздушное судно будет задерживаться или совершать длительные переходы, поскольку на полет может повлиять либо незнакомство пилотов с конкретным аэропортом, либо его часы пик.



PS: И последнее, но не менее важное: нам нужно топливо для такси, которое доставит нас из положения ворот на взлетно-посадочную полосу, заправит вспомогательный силовой агрегат для кондиционирования воздуха и запуска двигателя. Кроме того, мы можем добавить еще больше топлива для такси, особенно зимой, когда самолет нуждается в антиобледенителе, что увеличивает потребление топлива для такси.