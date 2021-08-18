Роутер для дома: какие характеристики имеют значение

18 августа 2021, 13:45

Маршрутизатор необходим для подключения к домашней Wi-Fi сети с нескольких устройств одновременно. Но этот небольшой девайс не так прост, как кажется на первый взгляд.

Есть, как минимум, 4 важные характеристики, которые нужно учесть, выбирая “раздатчика вай-фай” в квартиру. Как правильно выбрать роутер, чтобы наслаждаться бесперебойной работой Сети в любом уголке дома, рассказали консультанты интернет-магазина электроники Eldorado.

Скорость

Одна из основных характеристик в описании устройства - скорость Wi-Fi. Углубившись в изучение вопроса, вы увидите, что она может быть разной: от 65 Мбит/с до 10756 Мбит/с. Следующим учитывают скоростной показатель LAN-портов. Стандарт - 100 Мбит/с. Именно столько предлагает провайдер в популярных пакетах услуг.

Но учтите: до сотни интернет разгоняется, только если компьютер подключен к Сети напрямую через кабель. Роутер частично “съедает” заявленную провайдером скорость.

Радиус покрытия

Очевидно, что для однокомнатной квартиры и двухуровневой трешки необходимый показатель отличается во много раз. За распространение интернета по дому отвечают антенны: чем их больше и мощнее, тем дальше ловит сеть. Для больших апартаментов нужны 3 и более антенн.

Стандарт связи

Сейчас покупатели выбирают из трех вариантов:

- одночастотные, поддерживающие единственную частоту 2.4 ГГц - 802.11b/g/n;

- двухдиапазонные, работающие на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц - 802.11b/g/n/ac;

- с поддержкой Wi-Fi 6 - 802.11ax.

Последние - самые современные и дорогие. Важно, чтобы шестой вай-фай поддерживал не только маршрутизатор, но и компьютерные и смарт-девайсы в доме.

USB-порт

Этот разъем чаще всего используется в офисных помещениях, когда нужно, допустим, подключить к нему принтер или модем.

Но в домашних условиях дополнительный порт используется редко, поэтому в магазинах представлено много новых моделей без USB.

ТОП-3 роутера

Актуальный рейтинг по популярности устройств мы взяли с сайта магазина техники Eldorado. Вот так выглядит “тройка”, получившая приз зрительских симпатий в августе 2021 года.

TP-Link Archer C6: для бесперебойного покрытия Сети во всем доме у него аж 5 антенн! Устройство использует новый стандарт Wi-Fi 802.11ac. Скорости передачи данных более чем достаточно, чтобы смотреть потоковое HD-видео и играть в онлайн-игры на свободной частоте 5 ГГц со скоростью до 867 Мбит/с;

TP-Link Archer AX10: маршрутизатор уже идет с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость до 1500 Мбит/с при передаче данных.

Одновременно без задержек и снижения производительности Сети от него могут работать до 10 девайсов. Этому способствуют технология Beamforming и 4 антенны с высоким усилением;

TP-Link Archer C50 1200mb/s: девайс поддерживает Wi-Fi 6 и 2 частоты. Для серфинга в Сети используется частота 2,4 ГГц, а онлайн-игры и просмотр потокового видео в HD-формате транслируются на частоте 5 ГГц.

Из полезных опций: родительский контроль и возможность управлять устройством со смартфона.