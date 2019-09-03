Почему скорость мобильного интернета слишком низкая

3 сентября 2019, 17:05

Мобильный интернет — технология передачи данных, которая позволяет просматривать веб-страницы, загружать контент и общаться с мобильного там, где нет проводного подключения и сигнала вай-фай интернета.

Раньше мобильный интернет GPRS, а позднее EDGE был очень медленным, его возможностей хватало для проверки почтового ящика и просмотра простых сайтов. Зато сейчас, с появлением технологий 3G и 4G работа значительно ускорилась и практически не отличается по качеству от подключения к вай-фай.Однако мобильный интернет иногда бывает не таким быстрым, как заявлено оператором, предоставляющим услугу. С чем это связано и что можно исправить, знают специалисты компании «Киевстар».

Как выглядит снижение скорости мобильного интернета на смартфоне

При падении скорости подключения пользователям становится трудно загружать веб-страницы, могут не отправляться и не доходить сообщения в мессенджерах, активные загрузки прерываются или автоматически ставятся программами на паузу.



Также возникает проблема при потоковой загрузке видеофайлов, игр и связи видеозвонков, когда приложения «лагают» (от англ. сленга lag — задержки в работе интернет программ). С большими задержками может происходить воспроизведение аудиофайлов и голосовые интернет-звонки, например, общение в скайпе. Обновление системы и отдельных приложений может быть остановлено.

Причины падения мобильного интернета

Если с технической точки зрения с вашим устройством все в порядке, то есть оно исправно и подключено к модему или находится в активной зоне мобильного интернета, то причины снижения скорости связаны с сетью.«Проверить, находитесь ли вы там, где есть мобильный интернет от «Киевстар» поможет карта покрытия 3G (можно посмотреть и 4G тоже). Правда, загрузить ее придется с помощью вай-фай или проводного подключения», — объяснили специалисты «Киевстар».

Вы подключены к сети с низкой скоростью

Покрытие 3G и 4G широко распространено в Украине, однако есть участки в сельской местности, в горах, на трассах и т. д., находясь на которых, устройство подключается к сигналу по другим технологиям. Например, если вы видите в строке состояния вашего смартфона или планшета рядом со значком подключения буквы G или E, то вы подключены через GPRS или EDGE соответственно. В этих сетях в принципе невозможна высокая скорость передачи данных. Вы можете рассчитывать на отправку сообщения в мессенджере и проверку почты онлайн.

Устройство получает слишком низкий сигнал



В некоторых помещениях сигнал спутника экранируется — не может достаточно хорошо проходить через слой земли, если это подвал, метро и прочее, бетонную стену, армированную конструкцию здания. Решить эту проблему можно лишь переместившись с устройством, например, к окну или поднявшись на поверхность, если вы в подземном помещении.

Станция перегружена

Работа мобильного интернета зависит от многих факторов, но в основном это состояние базовой станции, в радиусе действия которой находится ваше устройство. Иногда станции настолько перегружены обслуживанием пользователей, что сигнал подается со сниженной скоростью. Повлиять на это с вашей стороны никак нельзя, только дождаться, когда скорость восстановится.



Эксперты рекомендуют также обратить внимание на расход трафика — возможно, вам не хватает суточной квоты, и было бы разумно перейти на тариф с большим количеством мегабайтов в день.