Разновидности Wi-Fi адаптеров: выбор правильного адаптера для Ваших нужд

30 апреля 2023, 20:24

Если вай-фай модуль не установлен в компьютер, если такой модуль в ноутбуке вышел из строя, беспроводное соединение можно установить с помощью специального адаптера. Wi-Fi адаптер легко подключить и настроить.

В этой статье рассказываем о разновидностях и отличиях адаптеров по характеристикам, чтобы вы могли выбрать оптимальный Wi-Fi адаптер, совместимый с вашим ПК, а также соответствующий требованиям сети.

Чтобы выбрать подходящий вариант, обратите внимание на способ подключения адаптера и тип исполнения. Так, бывают USB Wi-Fi адаптеры и устройства, которые подключаются к PCI Express.

USB модели — это внешние адаптеры, которые похожи на флешку с антенной или без неё. Используются такие Wi-Fi адаптеры для ноутбуков и стационарных компьютеров. Для лучшего приёма сигнала можно подключить устройство через специальный удлинитель. Впрочем, в комплекте с некоторыми моделями такие удлинители поставляются. Удобство внешнего адаптера для USB интерфейса заключается в простоте и быстроте подключения.

Модели вай-фай адаптеров, которые подключаются к PCI Express представляют собой внутренние устройства. На вид они похожи на сетевую карту и подключаются к материнской плате. По этой причине используют такие Wi-Fi адаптеры для настольных компьютеров, поскольку установить довольно габаритный вай-фай приёмник в ноутбук довольно проблематично.

Отметим, что для установки такого адаптера в системной плате обязательно должен быть свободный слот PCI Express. Установить такой приёмник сложнее, чем внешнее устройство. Но зато такие модели характеризуются более мощными антеннами. Да и мощность передатчика Wi-Fi адаптера внутреннего типа выше, чем у USB-устройств. К тому же многие такие модели предусматривают возможность замены антенн на модели с большей мощностью.

Помимо вышеперечисленных вариантов существуют устройства, которые подключаются через интерфейс М.2. Это современный вариант, который даёт возможность подключить к материнской плате и вай-фай, и блютус модули. Однако есть один момент, который важно учитывать. Несмотря на то, что подобные приёмники вай-фай сигнала считаются универсальными, их чаще покупают для ноутбуков. Дело в том, что в ноутбуке изначально встроены антенны, а обычный системник с адаптером М.2 может не видеть сеть, поскольку антенны не предусмотрены. Впрочем, их можно докупить отдельно и подключить к материнке.

При выборе важно учитывать коэффициент усиления антенны, поскольку от этой характеристики во многом зависит дальность сигнала Wi-Fi.

Одним из ключевых параметров выбора является поддержка стандартов Wi-Fi, которая определяет скорость передачи данных и рабочие частотные диапазоны. Так, выбору предоставляются модели с:

вай-фай 4, обеспечивающие максимальную скорость до 300 Мбит/сек и работающие в диапазоне 2,4 ГГц;

вай-фай 5, которые способны передавать до 1-2 Гбит/сек и поддерживают два диапазона частот — 2,4 и 5 ГГц;

вай-фай 6 — dual-band адаптеры со скоростью до 5 Гбит/сек.

Примечание: точная скорость зависит от модели адаптера, а также возможностей провайдера.

В принципе, идеально выбрать адаптер с идентичными роутеру техническими параметрами.

С подключением особенных проблем возникнуть не должно: просто вставьте адаптер в соответствующий интерфейс, а дальше — будем настраивать. Единственное, если подключаете внутреннюю модель обесточьте компьютер, откройте системник и занимайтесь. Лучше работать в антистатических перчатках, но ещё лучше — попросить профессионала поставить адаптер.

Теперь к процессу настройки. Мы дадим общие рекомендации, которые работают для любых адаптеров. Названия функций в меню, драйверы и интерфейс могут отличаться в зависимости от производителя.

Итак, понадобится поставить драйверы для управления адаптером. Всё это может поставляться на диске в комплекте с адаптером. Либо же вы можете самостоятельно скачать всё с официального сайта производителя.

Когда вы установите драйверы, то легко сможете подключить свой ноутбук или стационарный компьютер к вай-фай, используя фирменную утилиту или же стандартные настройки операционной системы. Всё, как обычно: ищете сеть, вводите пароль и готово.

Интересно: если подключить интернет к ПК по кабелю и при этом поставить вай-фай адаптер, то можно использовать его как точку доступа и раздавать беспроводной интернет на смартфоны.