5 главных преимуществ конференц-системы DICENTIS

7 февраля 2020, 9:16

Мультимедийная конференц-система DICENTIS - это революционная система, которая интегрирует аудио, видео и мультимедийный контент с доступом в интернет в одной системе и базируется на уникальной мультимедийной сетевой IP-технологии OMNEO, разработанной компанией Bosch.

Работает самостоятельно либо полностью интегрируется в IT инфраструктуру

Тренд - IT специалисты вовлекаются в обслуживание аудио-видео систем

IP конференц-система базируется на стандартных технологиях TCP/IP и Windows, поэтому не требует специальных знаний для обслуживания и настройки

Стандартные методы обновления ПО и системы безопасности

Поддержка резервирования для повышения надежности

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