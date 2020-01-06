Новый системный сервер DICENTIS

6 января 2020, 12:45

Представляем новинку Bosch и промо-акция к ее запуску. До 1 июля 2020 абоненты получат 70% скидку на лицензию DCNM-LSYS, если она будет заказана вместе с DCNM-SERVER с использованием промо-кода «DIC_SK».

Кроме того, базовая и проектная скидки также будут действовать, как всегда.

Системный сервер Система DICENTIS на основе IP пополнилась системным сервером под брендом HP. Операционная система и программное обеспечение DICENTIS были предварительно сконфигурированы на сервере для минимизации времени установки и обеспечения корректной настройки сервера.

Невероятная производительность за счет очень небольшого и универсального устройства для конференц-систем DICENTIS с поддержкой до 750 устройств.

Предварительно установленная и настроенная ОС Windows Server, программное обеспечение DICENTIS и DHCP-сервер для сокращения времени установки 2 порта Ethernet для разделения сети DICENTIS и сети офиса Твердотельный диск для сокращения времени загрузки и повышения надежности Возможность установки под столом, за дисплеем или в стойке.

РОМСАТ - официальный дистрибьютор Bosch Security Systems в Украине.