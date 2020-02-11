Panasonic выводит две новые модели мобильных телефонов

11 февраля 2020, 13:15

В феврале компания Panasonic выводит на рынок сразу два новых мобильных телефона – KX-TU456 и KX-TU110 .



Модели отличаются улучшенной эргономикой, функциональностью и ударопрочностью и при этом выглядят компактными и современными. Они станут отличной альтернативой смартфону для старшего поколения, первым телефоном для детей, а также надежным спутником для путешественников и всех, кто хочет всегда быть на связи, но не готов рисковать дорогим смартфоном в экстремальных условиях.

Модель Panasonic KX-TU456 представлена в форм-факторе «раскладушки» - относительно редком, но в то же время довольно востребованном в России. На крышке телефона находится панель уведомлений, куда выводятся информация о сообщениях, пропущенных звонках и проч.



Крупные цифры и буквы на подсвечиваемых клавишах хорошо читаются даже при недостаточном освещении. Нажатие сопровождается звуковым сигналом, так что пользователь может быть уверен в правильности набираемого номера.



Цветной высококонтрастный 2,4-дюймовый TFT-экран c разрешением 240×320 пикселей и четкое меню облегчают навигацию. Емкость телефонной книги превышает 450 номеров, для пяти абонентов можно настроить приоритетный вызов по громкой связи (по кнопке SOS на тыльной стороне телефона). Встроенный эквалайзер позволяет регулировать громкость для каждого голосового диапазона частот (есть выбор из трех режимов). Модель также совместима со слуховыми аппаратами. Есть поддержка карт microSD.



Ударопрочный корпус защищает телефон от повреждений при падении с высоты до 1,5 м. Полный заряда аккумулятора обеспечит работу в режиме ожидания до 25 дней (до 600 часов). Модель KX-TU456 будет представлена в двух цветах: красный и синий металлик.



Вторая новинка - Panasonic KX-TU110 - выполнена в форме трубки с 1,77-дюймовым цветным TFT ЖК-экраном, крупными подсвечиваемыми клавишами и удобной системой управления громкостью (боковая клавиша в верхней части устройства)





Эта модель также поддерживает функцию приоритетного вызова по громкой связи для экстренных звонков важным контактам, совместима со слуховыми аппаратами. Телефонная книга вмещает суммарно (в телефоне и SIM) более 550 номеров.



Прочная конструкция надежно защищает KX-TU110 от повреждений и ударов. Яркий светодиодный фонарик, встроенный в верхнюю часть телефона, поможет подсветить дорогу, найти ключи или вещи в темноте. Время работы во режиме разговора достигает 5 часов, в режиме ожидания - 225 часов. Предусмотрена поддержка карт microSD.



Модель будет доступна в трех цветах: черном, синем и фиолетовом.



Приобрести новые мобильные телефоны Panasonic KX-TU456 и KX-TU110 можно будет в официальном интернет-магазине Panasonic.

