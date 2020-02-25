Акустическая система 2.1 SVEN MS-2080

25 февраля 2020, 12:15

Услышать все — от дыхания до взрывов и рева двигателей, от пиццикато на скрипке до ударов басового барабана.

Что бы вы ни делали, комплект акустики SVEN MS-2080 обеспечит вам позитивные эмоции и яркие впечатления. При просмотре кино вы получите максимально эффектные спецэффекты и «живые» диалоги героев, при прослушивании музыки будете поражены качеством передачи звучания инструментов. А в играх обеспечите себе превосходство над соперниками благодаря четкому позиционированию событий и широкому динамическому диапазону, позволяющему быть в курсе каждого шороха.

За глубокий и мощный бас отвечает сабвуфер с крупным динамиком диаметром 145 мм, выступающий также в качестве центрального устройства системы. На нем расположены разъемы для подключения источников, LED-дисплей, панель управления. Средние и высокие частоты берут на себя двухполосные сателлиты, которые можно как поставить на стол, так и закрепить на стене. Максимально эффектное воспроизведение нижних частот достигается расположением отверстий фазоинверторов на передней панели.При проигрывании музыкального материала добиться качественной и сбалансированной звуковой картины поможет широкий частотный диапазон SVEN MS-2080 — от 45 Гц до 20 кГц, а «сверхспособности» комплекта в воспроизведении баса наверняка порадуют любителей не только танцевальной музыки и хип-хопа, но и других жанров.Кроме проводного соединения поддерживается беспроводная передача сигнала по Bluetooth — можно быстро и без проблем включить себе музыку со смартфона или другого гаджета. Также присутствует функция воспроизведения с USB-накопителей и карт памяти SD. Позаботились разработчики и о тех, кто предпочитает доверять выбор треков радиодиджеям — в устройстве есть встроенный FM-приемник. Немало внимания уделено и комфорту использования, акустикой легко управлять благодаря удобному пульту дистанционного управления.Для меломанов, которые без ума кино. Для геймеров, которые любят музыку.