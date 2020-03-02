Коммутатор Edge-Core ECS5520-18X уровня агрегации

2 марта 2020, 13:42

Компания Edgecore Networks всегда обращает внимание на запросы и обратную связь от своих партнёров. Мы услышали Ваши запросы на бюджетный и производительный 10G SFP+ коммутатор, провели переговоры с производителем и получили результат.

Долгожданная новинка от Edge-Core – коммутатор ECS5520-18X с 10G и 40G портами на борту наконец-то попал в Украину.

Модель ECS5520-18X – высокопроизводительный управляемый L2+/Lite L3 коммутатор с шестнадцатью портами 10GbE и двумя портами 40GbE. Коммутатор позиционируется производителем как идеальное решение для уровня агрегации операторов / предприятий или работы в качестве TOR-коммутатора в ЦОД.

Технические особенности ECS5520-18X

Технические особенности ECS5520-18X ECS5520-18X обеспечивает высокую скорость коммутации на всех 16-ти портах 10GbE SFP+, используя все преимущества объединения высокопроизводительных гигабитных коммутаторов доступа с восходящими линиями 10G или ToR-коммутаторов со стоечными серверами оснащенными интерфейсами 10G. Это значительно улучшает быстродействие приложений, а также передачу файлов и мультимедиа. Два встроенных порта 40G QSFP+ благодаря возможности использования в режиме 4x10G SFP+ обеспечивают гибкость восходящей линии связи, а также высокую скорость до 80 Гбит/с связи при использовании LAG с другими коммутаторами поставщика услуг или корпоративных сетей и сетей кампуса, убирая узкие места и повышая общую производительность сети доступа.

Серия коммутаторов Edge-Core ECS5520

Серия ECS5520 является идеальным решением для традиционной трехуровневой топологии и сложных CLOS архитектур, используемых в ЦОД. Коммутаторы данной серии обладают обширными функциями, обеспечивающими высокую доступность, всестороннюю безопасность, надежное и удобное управление multicast. После покупки вы получаете повышенный контроль качества обслуживания. Коммутаторы очень просты в управлении и настройке, что существенно экономит время и деньги на включение его в вашу инфраструктуру.