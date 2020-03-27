Готовим дома: гид по полезным девайсам

27 марта 2020, 10:15

Пока все мы вынужденно сидим дома, самое время взять от этого максимум пользы и освоить новые знания. Что сразу приходит на ум? Онлайн-курсы, "подкачивание" иностранного и – домашняя кулинария. Ведь вкусная еда – лучший антистресс. Поэтому настраиваемся на позитив и усовершенствуем свои кулинарные навыки, чтобы готовить дома: легко, быстро и вкусно!

1. Проверьте свою посуду на пригодность

Хорошему танцору ничего никогда не мешает. А вот хороший повар без годной посуды – как без рук. Проведите ревизию кухонной утвари. Если на сковороде давно все пригорает, пора заменить ее: например, на вместительную TEFAL Cook Right NEW с индикатором нагрева и антипригарным покрытием. Это недорого и просто необходимо.

Внимательно осмотрите кастрюли. Если в них есть сколы, деформации, черные пятна – их давно пора сдать на металлолом. Более того: использование таких кастрюль ещё и вредно. В общем, позаботьтесь о качестве посуды. Лучше сразу обновить "кухонный парк": и готовить будет комфортно, и выглядеть - приятно.

2. Подружитесь с кухонным комбайном

Когда все дома, готовить надо много и быстро, а всё делать вручную сложно и долго. Повысить эффективность работы на кухне поможет кухонный комбайн или кухонная машина. Что умеет эта "детка"? Кухонная машина нашинкует продукты ломтиками и кружочками. Натрет морковку, свеклу и другие овощи. Замесит тесто специальной насадкой "крюк". Поможет взбить крем венчиком. Даст возможность сделать коктейль или смузи с помощью блендера.

Если дома нет такого помощника, стоит приобрести, ведь он сэкономит кучу сил и много часов жизни. Отличный вариант есть в Фокстрот: кухонная машина BOSCH MUM58720.

3. Готовьте "изи" с мультиваркой

Тот, у кого дома до сих пор нет мультиварки, даже не представляет, как это оставить вариться кашу без присмотра. Или мясо – тушиться несколько часов. Пора облегчить жизнь и готовить вкусную и здоровую пищу, имея возможность не дежурить при этом на кухне. В мультиварке есть множество режимов для приготовления самых разных блюд. Тут и пиццу можно испечь, и мясо поджарить, и даже варенье сварить! Забросил ингредиенты, включил и отдыхаешь. Красота же!

4. Выпекайте домашний хлеб

Хлеб – всему голова. Когда все семейство дома, накормить всех сытно и экономно можно, только если на столе есть хлеб – свежий и ароматный. В магазин каждый день сейчас не находишься, а то ли дело печь хлебушек самостоятельно! Если посчитать расходы на муку и остальные ингредиенты, приятно удивитесь себестоимости. К примеру, хлебопечка HILTON HBM-192 окупится очень быстро. Она позволяет выпекать хлеб без глютена, французский, ржаной, диетический, пшеничный. Книга рецептов идет в комплекте.

5. Позаботьтесь о здоровье близких

Готовьте полезные смузи из фруктов и овощей, чтобы зарядить витаминами всю семью. Весной это особенно важно. Если пока нет кухонной машины, для приготовления напитков можно обойтись блендером с чашей. Вот уж этот прибор на современной кухне – обязателен. Он и перемалывает фрукты и овощи в пюре, и взбивает, и смешивает. Для всего есть отдельные насадки, пользоваться – очень просто. За блендером – сюда с безопасной доставкой "до двери".