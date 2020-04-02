"Сименс" заключил третий контракт на поставку газовых турбин SGT-800 в Беларусь

2 апреля 2020, 11:15

Компания «Сименс» заключила третий контракт на поставку промышленных газовых турбин SGT-800 в Республику Беларусь.

Объем очередного заказа включает пять газовых турбин для пиково-резервного энергоисточника, который будет построен на базе действующей Березовской ГРЭС в Брестской области. Заказ разместило Брестское республиканское унитарное предприятие (РУП) «Брестэнерго». Новый энергетический объект мощностью 254 МВт будет способствовать дальнейшему повышению уровня надежности и стабильности энергосистемы страны. Завершение работ запланировано на декабрь 2021 года.



В конце 2019 года компания «Сименс» получила от Республики Беларусь заказы на 11 газовых турбин SGT-800 для трех пиково-резервных электростанций. Как и в случае с Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой и Минской ТЭЦ, предполагается, что наработка нового объекта в Белоозерске также составит примерно 700 часов в год и до 350 запусков из холодного состояния.



«Наше основное требование к проекту новой электростанции подразумевало подбор и поставку высокоманевренного и надежного оборудования для пиково-резервного источника, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения, – поделился Генеральный директор «Брестэнерго» Сергей Шебеко. – В ходе конкурса на право поставки оборудования победил «Сименс» с технологиями газовых турбин SGT-800».



«Это уже третий заказ за последние три месяца, что подчеркивает огромное доверие Республики Беларусь к нашим технологиям и возможностям, – считает директор бизнес-направления «Производство энергии» в регионе Европа и СНГ управления «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» Олаф Крейенберг. – Наши гибкие и надежные газовые турбины способствуют переходу на новый устойчивый энергобаланс по всему миру».