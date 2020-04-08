Универсальные Mini-UPS C-DATA

8 апреля 2020, 6:39

ИБП (12V1A и 12V3A) для 12 В оборудования: Wi-Fi роутеры, xPON ONU, камеры видеонаблюдения, домофоны, IP-телефоны, ethernet коммутаторы.

Компания C-DATA представила мобильные ИПБ 12V1A и 12V3A для обеспечения долгосрочной автономной работы оборудования с питанием 12 В. Новинки уже на складе РОМСАТ и отлично впишутся в организацию удаленного рабочего места.

Благодаря отсутствию дополнительного преобразователя удалось достичь максимального КПД. Mini-UPS в автономном режиме проработает до 6 часов, в зависимости от модели (1A или 3A) и потребляемой мощности подключаемых устройств (параметры энергопотребления указывают в техническом паспорте устройства).

Простое включение (Plug and Play)

Подключение устройства не требует специальных технических навыков и знаний. Mini-UPS C-DATA подключается в разрыв между родным блоком питания и резервируемым устройством. Возможно подключение нескольких устройств от одного Mini-UPS при использовании DC Splitter (1x2, 1x3, 1x4).

Рекомендовано для разнообразных устройств:

Wi-Fi роутеры

IP-телефоны

Камеры видеонаблюдения

Домофонные системы

Ethernet коммутаторы

Устройства xPON ONU

Кассовые аппараты