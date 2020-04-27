В аеропорту Минска робот будет измерять температуру

27 апреля 2020, 10:45

Такое нохау в качестве безвозмездной помощи передала китайская компания-резидент парка «Великий камень».

Аппарат для дистанционного измерения температуры разработан совсем недавно. Пока им смогут воспользоваться гости аэропорта. Прорабатывают вопрос установки таких технологий в местах пропуска самих работников воздушной гавани. На специальном мониторе, который прилагается к роботу, показывается температура тела. Такой робот применялся и в Китае в период эпидемии коронавируса.

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»: «…На экране появляется уже изображение, лицо, загорается красным цветом экран, если вдруг у человека обнаружилась повышенная температура. В первую очередь, мы хотим его опробовать буквально на человеке в зоне прилета терминала…».



Ло Чжаньхой, советник посольства КНР в Беларуси: «…Мы очень благодарны, что во время возникновения нового типа коронавируса в Китае белорусское правительство своевременно предоставило и моральную, и гуманитарную помощь. Поэтому в ответ китайская сторона предоставляет гуманитарную помощь…».





