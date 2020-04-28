Телеканал ПЛЮСПЛЮС группы 1+1 media начинает вещание в HD-качестве

28 апреля 2020, 11:15

Группа 1+1 media запустила HD-версию телеканала ПЛЮСПЛЮС − анимационного развлекательно-познавательного телеканала для семей с детьми дошкольного и школьного возраста.

Трансляция ПЛЮСПЛЮС в улучшенном качестве началась сегодня, 23 апреля. Канал в HD уже вещает на VOD-платформе 1+1 video и на платформе платного телевидения "Киевстар ТВ", а также доступен для подключения другими провайдерами платного телевидения.

Провайдерам программной услуги группа предлагает возможность трансляции ПЛЮСПЛЮС в HD в их сетях в рамках заключенных соглашений на 2020 год без уплаты дополнительных средств за права на его трансляцию.



Так, ПЛЮСПЛЮС становится четвертым каналом 1+1 media, который вещает в HD. Ранее группа уже запустила HD-версию телеканала 1+1 осенью 2019 г., а также ТЕТ и 2+2 в начале марта 2020 г. Запуском ПЛЮСПЛЮС группа завершает реализацию плана по переводу своих основных каналов в HD-качество в 2020 году.



Телеканал ПЛЮСПЛЮС является абсолютным лидером по объемам просмотров среди украинских телеканалов для детей от 4 до 14 лет. Его программная сетка состоит из продуктов собственного производства, рекомендованных Министерством Образования и Науки Украины, лучшего из мировой анимации, любимых Disney, Hasbro и Nickelodeon, а также развивающих и познавательных программ.



Кроме этого, начиная с 6 апреля канал транслирует в эфире школьные уроки для учеников 5-го класса в рамках проекта "Украинская ТВ Школа" и вторую неделю подряд остается лидером по доле телесмотрения среди каналов, которые поддерживают "Всеукраинскую школу онлайн".



"Нам удалось существенно опередить наш собственный план: в первую очередь, мы запустили не три канала в HD, как было задумано с самого начала, а четыре. И, конечно, доступность ПЛЮСПЛЮС в улучшенном качестве в первом полугодии, а не втором, как мы обещали раньше − тоже можно считать существенным перевыполнением плана. Поэтому провайдеры телевизионной услуги уже сейчас могут добавлять топовый детский канал в свои предложения и радовать зрителей еще более качественной картинкой", − прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.



"Мы рады, что теперь зрители ПЛЮСПЛЮС смогут смотреть контент в лучшем качестве. Верим, что высокое качество картинки сделает процесс просмотра мультфильмов, продуктов нашего собственного производства и лучшего из мировой анимации, еще более приятным для детей и их родителей", − отметила Иванна Найда, генеральный продюсер детского телеканала ПЛЮСПЛЮС.

