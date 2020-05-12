В трех городах Украины запущена сеть скоростного домашнего интернета Gigabit

12 мая 2020, 15:18

"Интернет летает! Не реально? Реально!" В реальности такого сообщения от национального телеком-оператора Vega отныне могут убедиться жители около 100 многоэтажек Киева, Одессы и Днепра, что подключены к новой сети гигабитного интернета Gigabit by Vega.

Провайдер ввел в эксплуатацию очередные зоны новой современной оптоволоконной сети Gigabit по технологии GPON. Скорость передачи данных по такому каналу достигает 1 Гбит/с (≈1000 Мбит/с), а это минимум в 10 раз лучше обычного, для большинства, интернета. Что это значит? Например, загрузка полнометражного фильма в HD-качестве или современной игры происходит за считанные минуты.

Эта революционная в сфере коммуникаций технология, обеспечивает надежный сигнал и высокую скорость доступа для большого количества гаджетов одновременно и в любое время суток. Именно поэтому дома в сети Gigabit забыли привычные "падение" интернета, особенно в пиковое время. А сейчас, когда большинство граждан постоянно находится и работает дома – это особенно актуально.

"GPON - это наш ответ на вызов цифровой трансформации, который набирает обороты в Украине. Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни, большинство вопросов мы уже решаем онлайн. Сегодня чрезвычайно важно, чтобы домашний интернет был максимально надежный и умел "летать". Технология GPON способна обеспечить нашим клиентам широкополосный доступ в интернет на скорости до 1 Гбит / с. Кроме того, она имеет большой "запас мощности" на будущее: сеть будет готова обеспечить необходимую пропускную способность канала даже если со временем пользователю понадобится доступ к более "тяжелому" контенту. Именно поэтому при замене устаревших медных технологий мы уже сейчас выбираем GPON", - отметил Генеральный директор Мурат Чинар.

Сеть Gigabit позволить сделать доступ в интернет по-настоящему бесперебойным и качественным. Жители новых GPON-зон имеют возможность легко в этом убедиться. Vega строит новые каналы GPON, осознавая, что много пользователей уже ожидают на современную оптику ради удобного и быстрого интернета. В Компании уверены, что сеть в короткий срок наберет достаточное количество клиентов, поэтому потребителям предложена доступная ежемесячная стоимость услуг, чтобы обеспечить комфортный переход от предыдущих поколений сервиса. Кроме того, оператор предлагает выгодные условия подключения, которые позволяют каждому новому клиенту сначала 30 дней полноценно пользоваться и удостовериться в качестве услуг, и только с второго месяца будет начисляться абонентская плата.

Технические специалисты компании в период карантина придерживаются четких правил, применяют все необходимые меры для предотвращения распространение в стране коронавируса и готовы оперативно и безопасно подключать сервисы своим клиентам. Чтобы получить максимум скорости на домашнем WiFi (до 1 Гбит / с) и стабильный сигнал, лучше иметь соответствующую технику. При подключении Gigabit от Vega специалисты Компании помогут с выбором лучшего роутера, или предоставят современное гигабитное устройство в пользование.