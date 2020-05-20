Fujitsu RunMyProcess расширяет возможности для цифровой трансформации

Новая версия DigitalSuite ProcessModeler компании Fujitsu RunMyProcess упрощает и ускоряет трансформацию бизнеса с помощью новых цифровых рабочих процессов.
Обновленный инструмент автоматизации бизнес-процессов упрощает разработку приложений, значительно сокращая время на проектирование блок-схем приложений. Высокая скорость работы достигается за счет использования стандартной отраслевой формы записи моделирования бизнес-процессов (BPMN). Это также улучшает удобство использования и пользовательский интерфейс RunMyProcess DigitalSuite1, облачной платформы для цифровой трансформации.
Новая версия DigitalSuite ProcessModeler также расширяет возможности компаний для быстрого и защищенного тестирования, развертывания и масштабирования цифровых бизнес-процессов. Помимо оперативного проектирования рабочих процессов, аппаратно-независимый инструмент ProcessModeler помогает снизить риск сбоев в работе сервисов и других системных ошибок за счет добавления возможности более простого тестирования и реконфигурации бизнес-логики приложений в облачных, локальных и мобильных средах.
Основные функции нового инструмента ProcessModeler включают автоматизацию и упрощение проектирования, а также более структурированные и более интуитивно понятные элементы управления настройками. С выпуском новой версии Fujitsu подтверждает свое стремление инвестировать средства в оптимизацию DigitalSuite компании RunMyProcess, расширяя функциональные возможности ProcessModeler и поддерживая успех DigitalSuite WebModeler и EnterpriseConnect, выпущенных в 2019 г.
Энджи Лорена Пераза (Angie Lorena Peraza), руководитель отдела информационных технологий компании Opensky, долгосрочного партнера и реселлера RunMyProcess DigitalSuite, говорит: «Fujitsu RunMyProcess проделала большой объем работы с выпуском новой версии инструмента. Новый модуль ProcessModeler является значительным шагом вперед для разработчиков приложений, который увеличивает их продуктивность работы. Он проще в использовании, и все опции и функции просты в освоении и применении. Кроме того, он имеет современный пользовательский интерфейс».
Хироши Язава (Hiroshi Yazawa), генеральный директор компании Fujitsu RunMyProcess, говорит: «В настоящее время не существует секторов экономики, в которых компании не работают над цифровым преобразованием, стараясь найти лучшие способы предоставления продуктов или услуг с помощью цифровых процессов. DigitalSuite ProcessModeler упрощает, ускоряет и повышает безопасность создания, тестирования и запуска процессов с цифровой трансформацией. Новая версия программного инструмента представляет собой очередную инвестицию Fujitsu в развитие и совершенствование платформы RunMyProcess DigitalSuite, как самой совершенной и доступной платформы цифрового преобразования на рынке».
Последние новости
- Софт | Сегодня, 12:15
Кодирование и экспорт видео в Adobe Premier Pro получили GPU-ускорение
- Связь | Сегодня, 11:45
Передача данных через сеть 5G: каким будет будущее на дорогах
- Связь | Сегодня, 11:15
Fujitsu RunMyProcess расширяет возможности для цифровой трансформации
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
FS 1621, FS 1622 и FS 1625R - новые вентиляторы ERGO
- Технологии | Сегодня, 10:15
Четыре новых подхода к мониторингу пациентов с COVID-19
- Софт | Сегодня, 9:45
Поддержка Zabbix на устройствах QNAP: платформа для мониторинга сети
- Интернет | Вчера, 12:45
У Raketa рассказали, какие продукты чаще всего покупают через курьеров
- Связь | Вчера, 12:15
ПриватБанк совершенствует цифровые платежи с помощью сервиса токенизации Visa
- Интернет | Вчера, 11:45
На 43% больше украинцев покупают товары первой необходимости в интернете
Последние материалы
- Аналитика | Сегодня, 15:06
"Техника на карантине" – знакомимся с решениями ColorWay для очистки электроники
- Аналитика | 17 мая, 18:20
Самое интересное за неделю. Выпуск №15 - обновлённый MiJia Electric Scooter 1S от Xiaomi
- Обзоры | 14 мая, 12:36
ColorWay CW-SP2B-PTM – ваша первая двойная "умная" розетка!
- Аналитика | 12 мая, 8:46
Самое интересное за неделю. Выпуск №14 - скидки от европейских брендов техники и старт продаж обновленного Nokia 5310
- Аналитика | 6 мая, 15:40
Самое интересное за неделю. Выпуск №13 - грандиозные скидки Фокстрот и новинки GIGABYTE
- Аналитика | 27 апреля, 7:56
Самое интересное за неделю. Выпуск №12 - сравнение iPhone SE 2 vs iPhone 11 vs iPhone XR
- Обзоры | 21 апреля, 14:05
Seagate IronWolf 10 ТБ (ST10000VN0008) – пишет для NAS!
- Обзоры | 20 апреля, 14:53
Cablexpert CC-DP-6 - 165Гц на Full HD и не только!
- Обзоры | 19 апреля, 16:26
Synology DS120j – ваш первый "карманный" сервер!
Популярные новости
- Интернет | Вчера, 12:45
У Raketa рассказали, какие продукты чаще всего покупают через курьеров 5.00
- Интернет | Вчера, 10:45
ТОП-5 интересных фактов об интернет-магазине FOXTROT.UA 5.00
- Железо | Вчера, 11:27
Skyworth представляет 43-дюймовый телевизор 4К UHD Q20 AIoT Dolby Vision 3.00
- Гаджеты | 16 мая, 6:16
Антенны Funke для приёма DVB-T2 5.00
- Софт | Сегодня, 12:15
Кодирование и экспорт видео в Adobe Premier Pro получили GPU-ускорение 0.00
- Связь | Сегодня, 11:45
Передача данных через сеть 5G: каким будет будущее на дорогах 0.00
- Связь | Сегодня, 11:15
Fujitsu RunMyProcess расширяет возможности для цифровой трансформации 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 10:45
FS 1621, FS 1622 и FS 1625R - новые вентиляторы ERGO 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Четыре новых подхода к мониторингу пациентов с COVID-19 0.00