За 2 года каждая 4-тая компания потерпела неудачу в цифровой трансформации

25 октября 2017, 13:45

Хотя компании во всем мире признают важность цифровой трансформации, они с трудом обеспечивают баланс элементов, необходимых для перехода на цифровые технологии.

Из 1 625 руководителей бизнеса, принявших участие в новом исследовании Цифровая трансформация: Люди, Действия, Сотрудничество и Технологии (Digital Transformation: People, Actions, Collaboration and Technology (PACT)) компании Fujitsu, 33% участников заявили о том, что за последние 2 года они закрыли проекты стоимостью 423 000 евро, а 28% респондентов потерпели неудачу с проектами стоимостью 555 000 евро. 84% участников опроса заявили о том, что их заказчики хотят, чтобы компания более активно использовали цифровые технологии, а 71% считает, что они отстают от конкурентов. И, наконец, 66% респондентов считают, что в результате цифровой трансформации они потеряют своих заказчиков.



Цифровая трансформация не ограничивается только цифровыми технологиями. В исследовании компании Fujitsu оценивается, как современные компании учитывают в своей работе 4 стратегических элемента, необходимых для цифровой трансформации: людей, действия, сотрудничество и технологии (People, Actions, Collaboration and Technology (PACT)). Компании хорошо понимают важность цифровой трансформации: большинство компаний (46%) уже реализовало проекты по трансформации, а 86% заявили о том, что они планируют реализовать подобного рода инициативы в ближайшие 12 месяцев. Тем не менее, компании продолжают сталкиваться со сложностями при работе с 4 основными элементами (PACT).



«Технологии имеют большой потенциал для преобразования, но для его реализации недостаточно даже самых современных технологических разработок, – сказал Дункан Тэйт (Duncan Tait), старший исполнительный вице-президент и глава Fujitsu в Северной и Южной Америке и в регионе EMEIA. – Хотя организации понимают необходимость адаптироваться в соответствии с технологиями, существуют определенные сложности, которые приводят к тому, что компании не могут эффективно реализовать проекты цифровизации и несут большие убытки. Для того чтобы изменить ситуацию, бизнесу необходимо иметь в штате сотрудников с соответствующими профессиональными знаниями, заключить партнерские соглашения с передовыми поставщиками технологий и использовать самые современные и эффективные разработки. В условиях цифровой трансформации, которая коренным образом изменяет традиционную бизнес-среду, компании просто не могут позволить себе потерпеть неудачу при реализации подобного рода проектов».



При оценке подхода к людям, вовлеченным в процесс цифровой трансформации, большинство руководителей компаний (90%) предпринимают меры для увеличения количество специалистов с большим опытом работы в области ИТ, однако 70% респондентов признаются в том, что в их компаниях наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников. Так, 80% участников опроса утверждают, что отсутствие необходимых навыков в компании является основной сложностью на пути обеспечения надежной информационной безопасности. В будущем квалифицированные специалисты по-прежнему будут играть важное значение для компаний. 93% участников опросы заявили о том, что повышение квалификации персонала будет иметь важное значение для их компаний в ближайшие 3 года, а 83% опрошенных полагают, что искусственный интеллект изменит профессиональные навыки, которые будут нужны в 2020 году.



Говоря о действиях, как о процессах и операциях, необходимых для цифровой трансформации, 90% респондентов заявляют о том, что у их компаний имеется четко определенная стратегия внедрения цифровых технологий, а 83% уверены в том, что другие компании знают, что это такое. Тем не менее, 74% участников говорят о том, что часто реализуются проекты, которые не связаны с общей стратегией бизнеса, а еще 72% заявляют о том, что «теневые» цифровые проекты являются единственным способом, с помощью которого компании могут внедрить инновации. Особенно важно, что 66% руководителей компаний говорят о том, что стоимость неудачных проектов отдалила их от цифровой трансформации в будущем.