Connectivity Router от Mikrotik

23 мая 2020, 13:41

Новый Connectivity роутер Mikrotik

CCR2004-1G-12S + 2XS - легкоуправляемый маршрутизатор, который работает и решает проблему без дополнительных действий. Забудьте обо всех вопросах с подключением и расширьте вашу систему любым удобным для вас способом. Данная модель имеет самую мощную производительность, что обеспечивает невероятные результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обработку BGP.

Количество портов 1G Ethernet —1

Количество портов 10G SFP+ — 12

Количество портов 25G SFP28 — 2

Новый высокопроизводительный 4-ядерный процессор AL32400 (1,7 ГГц)

2 IEC кабеля

Белые кронштейны для монтажа в стойку

Крепежный комплект для корпуса для монтажа в стойку

По производительности CCR2004-1G-12S + 2XS находится на одном уровне с известными CCR1009 / CCR1016 маршрутизаторами.

С такими возможностями и тщательно продуманной конфигурацией портов новое устройство является идеальным дополнением сетевого арсенала для любого профессионала.