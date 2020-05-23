Connectivity Router от Mikrotik

Новый Connectivity роутер Mikrotik
CCR2004-1G-12S + 2XS - легкоуправляемый маршрутизатор, который работает и решает проблему без дополнительных действий. Забудьте обо всех вопросах с подключением и расширьте вашу систему любым удобным для вас способом. Данная модель имеет самую мощную производительность, что обеспечивает невероятные результаты в одном туннеле (до 3,4 Гбит/с) и обработку BGP.
Количество портов 1G Ethernet —1
Количество портов 10G SFP+ — 12
Количество портов 25G SFP28 — 2
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Комплектация
2 IEC кабеля
Белые кронштейны для монтажа в стойку
Крепежный комплект для корпуса для монтажа в стойку
По производительности CCR2004-1G-12S + 2XS находится на одном уровне с известными CCR1009 / CCR1016 маршрутизаторами.
С такими возможностями и тщательно продуманной конфигурацией портов новое устройство является идеальным дополнением сетевого арсенала для любого профессионала.