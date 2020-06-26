26 июня 2020, 11:15

Сохраняем вашу личную информацию конфиденциальной

Конфиденциальность лежит в основе всего, что мы делаем, будь то обеспечение безопасности видеозвонков Meet, защита вас от рисков онлайн-безопасности, связанных с COVID-19, или того, что Google является первой крупной компанией, которая решила не делать коммерчески доступной систему распознавания лиц и создать четкие принципы AI (искусственного интеллекта), которые запрещают его использование или продажу для наблюдения.



Разрабатывая наши продукты, мы сосредотачиваемся на трех важных принципах: сохранение вашей информации в безопасности, ответственное к ней отношение и предоставление вам инструментов управления. Чтобы помочь это сделать, мы сегодня объявляем об улучшении инструментов конфиденциальности, в частности изменения в наших методах сохранения данных в наших основных продуктах, чтобы сохранять меньше данных по умолчанию.



Мы считаем, что продукты должны сберегать вашу информацию только до тех пор, пока она будет вам полезной и нужной – будь то возможность найти ваши любимые направления в Картах или рекомендации относительно того, что следует посмотреть на YouTube.



Именно поэтому в прошлом году мы представили элементы управления автоматическим удалением, которые дают вам возможность выбрать, чтобы Google автоматически и постоянно удалял данные об истории местоположений, поиске, голосовых данных и активности в YouTube после 3 или 18 месяцев хранения. Мы продолжаем ставить перед собой задачи, чтобы делать больше с меньшими ресурсами, и сегодня мы меняем нашу практику хранения данных, чтобы сделать автоматическим удаление по умолчанию для основных настроек.



Вот как это работает. С сегодняшнего дня, когда вы включите Историю местоположений (которая по умолчанию отключена), ваш параметр автоматического удаления будет установлен по умолчанию на 18 месяцев. Автоматическое удаление для Истории приложений и веб-поиска также будет установлено на 18 месяцев для новых учетных записей. Это означает, что данные о вашей деятельности будут автоматически удаляться через 18 месяцев, а не храниться до тех пор, пока вы решите их удалить. Вы всегда можете отключить эти настройки или изменить параметр автоматического удаления.



Если вы уже включили историю местоположения и историю приложений и веб-поиска, мы не будем менять ваши настройки. Но мы будем активно напоминать вам об элементах автоматического удаления посредством оповещений в продуктах и по электронной почте, поэтому вы сможете выбрать настройки автоматического удаления, которые будут удобными для вас.



Поскольку мы внедряем хранение данных по умолчанию для большего количества продуктов, мы руководствуемся принципом, что продукты должны хранить информацию только до тех пор, пока она является для вас полезной. Например, мы добавляем эту опцию в YouTube, где для автоматического удаления по умолчанию будет установлен период 36 месяцев (если вы создадите новую учетную запись или впервые включите историю YouTube). Это гарантирует то, что YouTube сможет и дальше предоставлять соответствующие рекомендации на основе того, что вы просматривали или слушали в прошлом – как, например, сообщение о том, вышел ли новый сезон вашего любимого сериала или когда ваш любимый артист выпускает новый альбом. Нынешние пользователи все еще могут выбрать опцию автоматического удаления через 3 или 18 месяцев. Периоды хранения по умолчанию не будут распространяться на другие продукты, такие как Gmail, Диск и Фото, которые предназначены для безопасного хранения вашего личного контента, пока вам нужен к нему доступ.



Как всегда, мы не продаем вашу информацию никому и не используем в рекламных целях информацию в приложениях, где вы в первую очередь храните личный контент (например, Gmail, Диск, Календарь и Фотографии).



Конфиденциальность – это приватный вопрос, поэтому мы всегда работаем над тем, чтобы предоставлять вам контроль на ваших условиях – будь то помощь в управлении настройками с помощью активных инструментов в вашем аккаунте Google, или упрощение их поиска и доступа к нашим продуктам. Сегодня мы объявляем об обновлении многих наших инструментов конфиденциальности:

● Управление аккаунтом Google прямо из Поиска: Мы упрощаем доступ к основным инструментам управления аккаунтом Google из Поиска. Вскоре, когда вы войдете в свой аккаунт Google, вы сможете искать такие вещи, как "Проверка конфиденциальности Google" или "Безопасен ли мой аккаунт Google", и в окне, которое будете видеть только вы, появятся настройки безопасности, чтобы вы могли их просмотреть или изменить прямо из Поиска.



● Упрощенный доступ к режиму анонимного просмотра: Мы также упрощаем доступ к режиму анонимного просмотра в наших самых популярных приложениях долгим нажатием на изображение вашего профиля в Поиске, Картах и на YouTube. Эта опция доступна сегодня в приложении Google для iOS, а вскоре появится и для Android и других приложений. Мы также работаем над тем, чтобы вы могли использовать режим анонимного просмотра во всех приложениях Google, таких как Карты и YouTube, и вскоре предоставим больше информации.



● Более активный контроль конфиденциальности: ежегодно более 200 миллионов людей посещают проверку конфиденциальности, и теперь мы делаем ее еще более полезной, добавляя проактивные рекомендации вместе с советами, которые помогут вам управлять настройками конфиденциальности.



Защита вашей конфиденциальности начинается с самой совершенной в мире системы безопасности. Мы обеспечиваем автоматическую защиту во всех наших продуктах, в том числе "Безопасный просмотр", который ежедневно защищает более четырех миллиардов устройств от фишинга и вредоносного ПО, и Google Play Защита, которая сканирует ваши программы до, во время и после загрузки, чтобы обеспечить безопасность ваших устройств.

Пять лет назад мы запустили "Проверку безопасности" – простой инструмент для защиты вашей учетной записи Google. Теперь с помощью одного нажатия мы предоставим вам краткий обзор безопасности вашего аккаунта и предложим персонализированные рекомендации, чтобы помочь защитить ваши данные. В ближайшие недели "Проверка пароля" – наш инструмент, который проверяет, были ли скомпрометированы пароли, сохраненные в вашем аккаунте Google – станет основной частью "Проверки безопасности".



Более 100 миллионов людей воспользовались функцией "Проверка пароля", и они увидели 30-процентное уменьшение количества нарушений в учетных данных – это очень эффективный способ защитить людей не только в Google, но и в сети. Как и в других элементах "Проверки безопасности", мы предоставим информацию, необходимую для автоматической защиты учетных записей, которые находятся под угрозой. Теперь, когда этот инструмент интегрирован в аккаунт Google и Chrome, мы планируем в ближайшие месяцы сворачивать расширение Password Checkup Chrome.



Быть ответственным за ваши данные означает сохранять их приватными. Вот почему мы продолжаем совершенствовать технологии сохранения конфиденциальности и инвестируем в тысячи инженеров по конфиденциальности, чтобы усилить нашу защиту во всех продуктах Google. Например, дифференциальная конфиденциальность усиливает наши Отчеты о передвижении жителей (COVID-19 Community Mobility Reports), которые помогают органам здравоохранения бороться с COVID-19, используя данные о местоположении, при этом сохраняя конфиденциальность пользователей. Это также используется в Google Картах – можно в режиме реального времени увидеть, насколько загружен ресторан, даже не зная, кто именно находится в ресторане. В этом году, первыми в индустрии, мы использовали и дифференцированную конфиденциальность и интегрированное обучение – метод, который мы изобрели для подготовки моделей, которые лежат в основе Gboard. Это успешное сочетание современных методов для дальнейшей защиты вашей конфиденциальности.



Подобно тому, как мы сделали открытым исходный код Chromium, чтобы помочь сделать открытый Интернет лучше, мы открыли нашу библиотеку дифференциальной конфиденциальности, чтобы облегчить построение конфиденциальности в продуктах во всей отрасли. Этим уже пользуются сотни разработчиков во всем мире. Теперь мы расширяем этот процесс на новые языки программирования, в частности Java и Go, и выпускаем дополнительные инструменты, чтобы помочь разработчикам использовать машинное обучение для усиления защиты конфиденциальности.



Поскольку мы совершенствуем конфиденциальность и безопасность собственных продуктов, мы продолжаем выступать за разумные нормы по регулированию данных во всем мире, включая четкое, всеобъемлющее федеральное законодательство о конфиденциальности в США. Чтобы помочь информировать об этой работе, мы опубликовали нормативно-правовую базу, которая основана на законах и моделях конфиденциальности во всем мире, таких как Общий регламент о защите данных в Европе и собственный опыт создания инструментов конфиденциальности.



Пока политики продолжают свою работу, мы продолжим свое дело – ставя перед собой задачу создавать полезные продукты с использованием меньшего количества данных и поможем поднять планку в вопросах конфиденциальности для всех.

