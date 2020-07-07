Новые решения Ericsson с интегрированными антеннами ускоряют развертывание сетей

7 июля 2020, 14:45

Компания Ericsson представила сразу два новых решения для развертывания 5G-сети радиодоступа в среднем частотном диапазоне с использованием интегрированных антенн.

Hybrid AIR и Interleaved AIR позволяют экономически эффективно развернуть 5G-сеть с широким покрытием в сжатые сроки на действующих площадках операторов.



Отсутствие свободного пространства на площадках – одна из главных проблем операторов. Новые решения Ericsson на базе технологии Massive MIMO не требуют дополнительного места и позволяют оптимизировать расходы, связанные с развертыванием 5G-сети. Оба решения являются частью платформы 5G.



В решениях Hybrid AIR и Interleaved AIR используются радиомодули с интегрированными антеннами и пассивные антенные решетки, разработанные Kathrein Mobile Communication[1]. Согласно оценке специалистов Ericsson, внедрение Hybrid AIR или Interleaved AIR позволяет в семь раз увеличить пропускную способность сети мобильного широкополосного доступа по сравнению с показателями, которые обеспечивают мультидиапазонные антенны, применяемые в настоящее время. Это достигается за счет улучшения спектральной эффективности FDD, использования новых диапазонов FDD и применения технологии Massive MIMO в среднем частотном диапазоне. Кроме того, внедрение новых решений с интегрированными антеннами повышает пропускную способность сетей 4G.



«Отсутствие места на площадке – реальная проблема. Зачастую операторы могут выделить под оборудование весьма ограниченное пространство. При этом им нужны решения, которые не только поместятся на сайте, но и обеспечат необходимую высокую пропускную способность. Hybrid AIR и Interleaved AIR помогают нашим заказчикам быстро развернуть новые услуги на базе технологий 5G Massive MIMO для абонентов. Появление новых решений свидетельствует об успешной интеграции продуктов Kathrein Mobile Communication в портфель продуктов Ericsson Radio System», – комментирует глава подразделения продуктов для сетей связи компании Ericsson Пер Нарвингер (Per Narvinger).



Операторы Swisscom и Vodafone Group в течение многих лет принимают участие в работе над новыми решениями Ericsson. «Swisscom – первый оператор в Европе, развернувший 5G-сеть на территории всей страны. К концу 2019 года мы обеспечили возможность пользоваться 5G-услугами для 90% населения Швейцарии. Достичь этой цели нам помогло сотрудничество с Ericsson и решение Hybrid AIR. Используя существующие площадки и выделив минимум места под оборудование, мы эксплуатируем сеть в среднем частотном диапазоне с высокой пропускной способностью», – говорит глава подразделения мобильных сетей Swisscom Даниэль Стауб (Daniel Staub).



«Ericsson и Vodafone совместно спроектировали решение Interleaved AIR, позволяющее использовать активные антенны и развернуть 5G-сеть в среднем диапазоне, который используется для оказания услуг связи предыдущих поколений. Это компактное решение экономит место, упрощает инфраструктуру сайтов и снижает общую стоимость владения сетью», – комментирует глава подразделения продуктов и услуг для сети радиодоступа Vodafone Group Франциско Мартин (Francisco Martin).