Ericsson приобретает антенный бизнес Kathrein

26 февраля 2019, 12:15

Ericsson приобретает подразделение компании Kathrein, занимающееся разработкой антенн и фильтров, чтобы ускорить внедрение технологий 5G по всему миру.

Для сетей 5G необходимы улучшенные антенны, способные обеспечить высокую производительность, пропускную способность и зону покрытия. Продукты Kathrein станут важным дополнением к портфелю решений Ericsson Radio System и расширят компетенции Ericsson в области антенных технологий и фильтров.



Около 4000 специалистов Kathrein в области R&D, производства и продаж перейдут на работу в Ericsson. Сделка будет закрыта в третьем квартале 2019 года. Согласно предварительной оценке, за вычетом закупок со стороны Ericsson, неаудированный доход поглощаемого подразделения в 2018 году составил примерно 279 млн евро. Штаб-квартира Kathrein расположена в Германии, в городе Розенхайм. Компания основана в 1919 году и является мировым лидером в области производства антенн и фильтров для сетей связи.



Ericsson закупает оборудование Kathrein в течение длительного времени. Интерес к покупке части бизнеса компании связан с растущей важностью антенн в условиях быстрого развития технологий 5G. Операторы развертывают сети во все большем числе разных частотных диапазонов, а количество применяемых технологий постоянно увеличивается. Для качественной работы услуг мобильной связи требуется консолидировать оборудование для передачи данных и антенны. Так можно добиться роста производительности сетей и оптимизировать использование пространства на площадках для размещения оборудования.