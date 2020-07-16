EM-2010, EM-2060, EM-2070 и ERGO EM-2090 - новые микроволновки ERGO

16 июля 2020, 10:15

Бренд ERGO представил 4 новые модели микроволновых печей.

Микроволновые печи ERGO EM-2010, ERGO EM-2060, ERGO EM-2070 и ERGO EM-2090 – техника для тех, кто ценит функциональность, стиль и комфорт.



Микроволновки имеют оптимальную мощность в 700 Вт, удобное и понятное управление, небольшой дисплей и полноценный спектр необходимых функций, которые позволяют быстро и удобно разогреть или приготовить разнообразные блюда.



В модели EM-2010 отсутствует поворотный стол, что упрощает уход за техникой, ускоряет процесс разморозки и приготовления пищи, а также увеличивает пространство камеры.



Функциональные и простые в управлении, микроволновки ERGO прослужат долго и станут надежными помощниками на домашней или офисной кухне.