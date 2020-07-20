Исследование цифровой безопасности: более половины паролей используют повторно

20 июля 2020, 11:15

Обычный пользователь имеет около 90 онлайн-аккаунтов, при этом более половины паролей к ним используют повторно.

Такой подход снижает уровень безопасности и приватности профилей. Об этом свидетельствуют данные организации по разработке и продвижению новых стандартов аутентификации FIDO Alliance, в состав которой входит компания Lenovo.

По статистике 46% веб-сайтов обладают высоким уровнем уязвимости, о которой пользователи часто даже не догадываются.1 Хакеры могут похищать пароль с одного сайта и пытаться использовать его на другом. Угроза утечки личных или корпоративных данных и их незаконного использования усугубляется тем, что пользователи могут не сразу об этом узнать. Две трети бизнесов, подвергшихся нарушениям цифровой безопасности, в течение нескольких месяцев об этом даже не знали.

«Стоит ли привыкать к тому, что личная и корпоративная информация в любой момент может быть обнародована, утрачена или похищена? Настройки программ помогают нам управлять конфиденциальностью данных, однако они также нуждаются в защите от потери (стирания) или кражи. Конфиденциальность данных и их безопасность "работают" вместе, словно неотъемлемые элементы одного пазла. Я рад быть частью международной компании, которая обеспечивает надлежащий уровень защищенности информации. Благодаря уникальному решению ThinkShield данные на наших устройствах редко подвергаются поражению. Цифровая образованность, специальное аппаратное и программное обеспечение – это комплекс, который делает каждого более защищенным от кибератак», – комментирует Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине.

Ежедневно возникают новые угрозы, а вместе с ними – обновления безопасности, которые нейтрализуют их. Поэтому для обеспечения максимального уровня кибербезопасности следует постоянно обновлять программное обеспечение (ПО). При этом согласно опросу компании, только 58% работников, отвечающих за ІТ-безопасность, регулярно это делают.

Решающую роль в защите конфиденциальной информации могут сыграть функции, которыми оборудовано аппаратное обеспечение устройства. Одним из примеров таких средств безопасности является ThinkShutter – это физическая шторка, которой можно закрыть веб-камеру, когда ее не используют. Хотя такой инструмент кажется несколько примитивным, ThinkShutter мешает хакерам использовать камеру, чтобы шпионить за пользователем. Компания Lenovo как производитель компьютерной техники имеет богатую историю первенства во внедрении инновационных средств безопасности. Среди них – аутентификация через отпечаток пальца, которая сейчас является ключевым компонентом биометрической проверки, и встроенный TPM-модуль для шифрования, обеспечивающий защиту устройств с помощью интегрированных криптографических ключей. Решение ThinkShield в продуктах компании заботится о безопасности устройства на каждом этапе его жизненного цикла – от разработки до утилизации. Отработанные алгоритмы и автоматические обновления системы обеспечивают защищенность данных при минимальном вмешательстве ІТ-администраторов. Такой подход снижает риск влияния человеческого фактора, ведь почти половина случаев нарушения кибербезопасности происходят из-за ошибки человека.

