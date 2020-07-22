Новая бескабельная сетевая камера UNV IPC354SR3-ADNPF28-F

Network Dome Camera
Компания UNV представила новую 4-мегапиксельную мини-купольную видеокамеру в которой отсутствует кабель для подключения.
Ключевые особенности
День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением
Объектив: 2.8 мм
Угол обзора: 95.8°
Слот для карт памяти: micro SD (до 256 ГБ)
Разъемы подключения внутри корпуса (cable free)
Встроенный микрофон
Температура эксплуатации: -35°C до + 60°C
Антибликовое ИК стекло
Технология: WDR 120dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Молниезащита до 2KV Smart функції - детекция людей
Камера IPC354SR3-ADNPF28-F на складе, доступна к заказу
РОМСАТ - национальный дистрибьютор Uniview в Украине