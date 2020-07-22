Новая бескабельная сетевая камера UNV IPC354SR3-ADNPF28-F

22 июля 2020, 22:36

Network Dome Camera

Компания UNV представила новую 4-мегапиксельную мини-купольную видеокамеру в которой отсутствует кабель для подключения.

Ключевые особенности

День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением

Объектив: 2.8 мм

Угол обзора: 95.8°

Слот для карт памяти: micro SD (до 256 ГБ)

Разъемы подключения внутри корпуса (cable free)

Встроенный микрофон

Температура эксплуатации: -35°C до + 60°C

Антибликовое ИК стекло

Технология: WDR 120dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG

Молниезащита до 2KV Smart функції - детекция людей

Камера IPC354SR3-ADNPF28-F на складе, доступна к заказу

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