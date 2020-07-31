FUJIFILM выпустила в продажу новый сублимационный принтер ASK-500

31 июля 2020, 12:15

FUJIFILM ASK-500 — это компактный сублимационный принтер, который обеспечивает новые возможности в сфере производства фотографий благодаря более легкой замене расходных материалов и более гибкому подбору размеров печати.

Основное преимущество принтера — простота в управлении, благодаря которой обслуживать этот принтер достаточно легко. Поэтому новое устройство будет особенно интересно тем фотоателье, сотрудники которых недостаточно обучены или не располагают временем для замены расходных материалов. Модель ASK-500 подходит в качестве принтера начального уровня для магазинов шаговой доступности, хозяева которых хотят начать печатать фотографии на заказ.ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ(1) Очень простое и удобное управление. Улучшенный пользовательский интерфейс и простота обслуживания позволяют сократить трудозатраты на настройку принтера.(2) Несколько размеров печати на материале одного формата. На материале формата 6 x 8 дюймов (15 x 20 см) можно печатать фотографии размером как 4 x 6 дюймов (10 x 15 см), так и 6 x 8 дюймов (15 x 20 см).(3) Функция перемотки. Продуктивность принтера улучшена за счет функции перемотки, с помощью которой вторую половину красящей ленты можно использовать для нового заказа.(4) Пылезащищенный корпус. ASK-500 отличается повышенной надежностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды. Пылезащищенный корпус снижает риск появления царапин от пыли на фотографиях, поэтому принтер можно использовать на открытом воздухе.(5) Больше отпечатков на рулон. По сравнению с ASK-300 количество отпечатков на рулон увеличилось с 400 до 750. Это позволит персоналу реже отвлекаться на замену расходных материалов.(6) Высокое качество изображения. Усовершенствованная технология формирования изображения FUJIFILM повышает резкость фотографий, благодаря чему ASK-500 печатает снимки лучшего качества, чем обычные принтеры.(7) Высокоскоростная печать. В сравнении с ASK-300 время печати одного оттиска уменьшилось с 12,3 до 12,0 с.(8) Увеличенный срок службы печатающей головки. Ресурс печатающей головки ASK-500 увеличился вдвое по сравнению с ASK-300: с 20 до 40 тысяч отпечатков.