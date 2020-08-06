Новый MacBook Air уже близко: его батарея прошла сертификацию в Корее

Ходят слухи, что обновлённый MacBook Air может быть выпущен раньше, чем ожидалось.
Ранее в Сети уже появлялась информация о том, что аккумулятор для нового ультрабука сертифицирован китайскими и датскими регуляторами. Согласно новым данным, такая же батарея сертифицирована южнокорейской организацией Safety Korea Certification.
Помимо прочего, появилось и фото этого аккумулятора, которое убедительно указывает на то, что он предназначен для MacBook Air. Ёмкость батареи, которая носит номер модели A2389, составляет 4380 мА·ч. Пока неизвестно, когда точно будет выпущен новый MacBook Air. Сообщается, что тонкий ноутбук станет одним из первых компьютеров Apple, основанных на ARM-процессоре собственной разработки компании и выйдет на рынок до конца текущего года.
Apple сообщила о переходе на собственные компьютерные чипы ещё в ходе конференции для разработчиков WWDC в июне этого года. Ожидается, что этот процесс займёт два года. Однако компания не сообщила, какая модель компьютера первой получит новый процессор.
Ожидается, что помимо повышения производительности, ARM-процессоры Apple обеспечат небывалую автономность вследствие намного более высокой, чем у текущих процессоров Intel, энергоэффективности. Предполагается, что батарея на 49,9 Вт·ч, обеспечит MacBook Air 11 часов в режиме просмотра веб-страниц.
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