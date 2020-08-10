ZTE тестирует первую в мире технологию цифровой распределительной сети

Компания ZTE Corporation успешно протестировала первую в мире технологию мультиплицирования цифровой распределительной сети с наращиванием емкости для помещений с использованием новейшего сверхширокополосного продукта 5G QCell, с поддержкой полосы 300 МГц, тем самым достигнув максимальной пиковой скорости передачи по нисходящей линии связи Pico RRU в 4,3 Гбит / с и увеличив пропускную способность сети в три раза.
Новейший сверхширокополосный продукт ZTE 5G QCell обладает самой высокой в отрасли выходной мощностью 4 * 750 мВт и поддерживает диапазон частот от 3,3 ГГц до 3,6 ГГц с непрерывной полосой 300 МГц.
При тестировании трех мобильных телефонов 5G, одновременно подключающихся к сети, максимальная скорость передачи по нисходящей линии связи Pico RRU – абонентский терминал достигла 4,3 Гбит / с, что может не только удовлетворить требования к развертыванию в сценариях с высоким трафиком, но и удовлетворить экстремальные требования к производительности для вертикальных отраслей.
Разработанная ZTE, новейшая технология наращивания емкости на цифровой распределенной сети внутри помещения позволила объединить несколько Pico RRU в одну суперсоту, что уменьшить задержки при передаче данных и помехи на соседние соты при независимом планировании и переиспользовании радиоресурсов каждого блока Pico RRU, тем самым увеличивая емкость объединенной соты и соблюдая баланс между высокой емкостью и клиентским опытом.
Кроме того, ZTE заняла лидирующее положение в выпуске сверхширокополосного продукта 5G QCell 300 МГц, что еще больше расширило ассортимент продукции ZTE для внутреннего использования в помещениях. Устройства по своим характеристикам варьируются от полосы пропускания в 100 МГц до 300 МГц, от однодиапазонного однорежимного до многодиапазонного многорежимного (2,3,4,5G), от устройств со встроенной антенной до устройств с внешней антенной.
Благодаря различным спецификациям в зависимости от методов построения сетей ZTE предлагает сценарии с кастомизированными решениями для организации покрытия внутри помещений.
Решение ZTE QCell является активной цифровой распределенной сетью для организации покрытия внутри помещений и обладает большой пропускной способностью, превосходным клиентским опытом и широким спектром сервисов. Оно стало основным решением 5G для обеспечения покрытия внутри помещений. Двигаясь вперед, ZTE продолжит исследовать и внедрять инновации 5G в области цифровой распределительной сети для покрытия внутри помещений, чтобы создавать лучшие сети 5G для клиентов, с предоставлением мульти-сервисных услуг.
Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.
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