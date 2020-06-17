У подразделения мобильных устройств ZTE новый президент

17 июня 2020, 11:45

Компания ZTE Corporation сообщила о назначении нового президента подразделения мобильных устройств.

Ни Фэй возглавит деятельность подразделения, сохранив за собой должность президента Nubia Technology Co., Ltd.



Г-н Ни Фэй присоединился к команде ZTE в 2001 году, а начиная с 2004 года работает в сфере терминальной продукции компании. В 2012 году он принял участие в создании бренда Nubiа и возглавил филиал Nubia Smartphones. В мае 2019 года г-н Ни занял пост президента Nubia.



Располагая обширным опытом в сфере терминальных устройств и компетенцией в вопросах китайского и зарубежного рынков, Ни Фэй неизменно демонстрирует свою приверженность инновациям. Именно он стоял у истоков создания первого в Китае полноценного Netcom-телефона (Nubia Z5). Кроме того, Ни Фэй возглавлял процесс разработки первого в отрасли безрамочного смартфона (Nubia Z9), а также первого безрамочного полноэкранного продукта (Z17S). В 2018 году он приступил к освоению нишевого сегмента игровых мобильных телефонов, представив публике Redmagic.



Считая терминальные устройства важной частью собственного комплексного потенциала, компания ZTE и дальше будет консолидировать свои технологические преимущества, наращивая инвестиции в 5G, IoT, чипсеты и прочие направления.



В стремлении удовлетворять разнообразные потребности операторов, корпоративных пользователей и других потребителей ZTE активно работает над расширением диверсифицированного портфеля терминалов 5G. Терминальные устройства нового поколения от ZTE предоставляют обширный функционал представителям самых разнообразных отраслей и демонстрируют передовые позиции компании в сегменте комплексных 5G-решений.



Ориентируясь на рынок потребительских устройств, разработчик планирует и дальше следовать стратегии обеспечения высокого качества и искать пути для достижения новых технологических прорывов с акцентом на открытом внутреннем рынке мобильных телефонов.



Что же касается решений, направленных на удовлетворение нужд, промышленного, государственного и коммерческого секторов рынка, основой для них служит облачная платформа ZTE. Концентрируясь на высокотехнологичных сегментах - CPE, терминалах на колесной базе и модулях, - компания будет создавать интегрированные решения для промышленного Интернета вещей (I-IoT), потребительского (C-IoT) и автомобильного IoT (V-IoT).



В дальнейшем команда специалистов под руководством Ни Фэя будет осваивать средне- и долгосрочные возможности 5G и IoT, адаптируясь к изменениям и решая актуальные проблемы глобального рынка терминальных устройств.



Компания ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. Предприятие стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Компания зарегистрирована на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.