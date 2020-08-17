17 августа 2020, 10:15

Киевстар запустил новый маркетинговый сервис для бизнес-клиентов

Благодаря партнерству Киевстар и Rakuten Viber корпоративным клиентам Киевстар доступна новая услуга – рассылка бизнес-сообщений Viber.



Теперь корпоративные клиенты Киевстар смогут воспользоваться новым сервисом – пакетом бизнес-сообщений Viber, инструментом для быстрого и надежного оповещения клиентов, маркетинговых коммуникаций и прямого контакта с аудиторией. Бизнес-сообщения Viber помогают добиться эффективной вовлеченности существующих клиентов и привлечь новых, а значит улучшить показатель конверсии и повысить узнаваемость бренда среди клиентов.



«Это не первый опыт партнерства с Rakuten Viber, и нам приятно, что у нашего сотрудничества есть продолжение теперь и для корпоративных клиентов, которые хотят создавать эффективные рекламные кампании и улучшать свои маркетинговые показатели. Совместными усилиями и благодаря опыту двух лидеров мы помогаем компаниям развивать свой бизнес и совершенствовать диалог с клиентами», - комментирует Константин Вечер, директор по развитию на корпоративном рынке Киевстар.



По данным компании Rakuten Viber, более 96% пользователей смартфонов в Украине используют приложение Viber, ежедневно украинцы совершают в мессенджере около 4 млн. звонков и отправляют 11 млн. сообщений.



Благодаря разным интерактивным форматам, в отличии от SMS, бизнес-сообщения Viber, как маркетинговый инструмент, позволяют:



● Добавлять ссылки и изображения, видео и визитные карточки;

● Вмещать до 1 000 символов (в SMS максимально допустимы 160 символов);

● Интегрироваться по API с CRM и другими программами компании;

● Получать ежемесячную статистику и отчеты.



«Благодаря нашей внушительной базе пользователей и лидирующей позиции приложения для обмена сообщениями в Украине, мы очень рады объявить о стратегическом партнерстве с Киевстар. Я лично уверена, что многим мировым брендам Viber помогает приносить прибыль, и это еще один пример нашего успеха. Благодаря этому новому партнерству теперь компании смогут общаться с их клиентами быстро и увлекательно с помощью бизнес-сообщений Viber», - делится Кристина Констандаке, директор по доходам (Chief Revenue Officer) в Rakuten Viber.



Узнать больше об услуге рассылки бизнес-сообщений Viber можно на сайте, в магазине Киевстар, по номеру 466 или 0 800 300 466.

