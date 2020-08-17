Киевстар запустил новый маркетинговый сервис для бизнес-клиентов

Благодаря партнерству Киевстар и Rakuten Viber корпоративным клиентам Киевстар доступна новая услуга – рассылка бизнес-сообщений Viber.
Теперь корпоративные клиенты Киевстар смогут воспользоваться новым сервисом – пакетом бизнес-сообщений Viber, инструментом для быстрого и надежного оповещения клиентов, маркетинговых коммуникаций и прямого контакта с аудиторией. Бизнес-сообщения Viber помогают добиться эффективной вовлеченности существующих клиентов и привлечь новых, а значит улучшить показатель конверсии и повысить узнаваемость бренда среди клиентов.
«Это не первый опыт партнерства с Rakuten Viber, и нам приятно, что у нашего сотрудничества есть продолжение теперь и для корпоративных клиентов, которые хотят создавать эффективные рекламные кампании и улучшать свои маркетинговые показатели. Совместными усилиями и благодаря опыту двух лидеров мы помогаем компаниям развивать свой бизнес и совершенствовать диалог с клиентами», - комментирует Константин Вечер, директор по развитию на корпоративном рынке Киевстар.
По данным компании Rakuten Viber, более 96% пользователей смартфонов в Украине используют приложение Viber, ежедневно украинцы совершают в мессенджере около 4 млн. звонков и отправляют 11 млн. сообщений.
Благодаря разным интерактивным форматам, в отличии от SMS, бизнес-сообщения Viber, как маркетинговый инструмент, позволяют:
● Добавлять ссылки и изображения, видео и визитные карточки;
● Вмещать до 1 000 символов (в SMS максимально допустимы 160 символов);
● Интегрироваться по API с CRM и другими программами компании;
● Получать ежемесячную статистику и отчеты.
«Благодаря нашей внушительной базе пользователей и лидирующей позиции приложения для обмена сообщениями в Украине, мы очень рады объявить о стратегическом партнерстве с Киевстар. Я лично уверена, что многим мировым брендам Viber помогает приносить прибыль, и это еще один пример нашего успеха. Благодаря этому новому партнерству теперь компании смогут общаться с их клиентами быстро и увлекательно с помощью бизнес-сообщений Viber», - делится Кристина Констандаке, директор по доходам (Chief Revenue Officer) в Rakuten Viber.
Узнать больше об услуге рассылки бизнес-сообщений Viber можно на сайте, в магазине Киевстар, по номеру 466 или 0 800 300 466.
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