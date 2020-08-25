Как не наткнуться на плохое пиво в Херсоне

25 августа 2020, 12:36

При выборе пива в Херсоне не все люди учитывают правила этого дела, а также могут вовсе о них не знать, поэтому не исключен риск того, что можно наткнуться на плохой напиток, разочаровавшись в нем и виня во всем продавца или производителя. Существует несколько факторов, на которые нужно обращать внимание при покупке.

Если вы отправились в магазин или разливайку с мыслью о том, что сегодня хотите попробовать что-то новое, заранее определитесь с тем, какой именно это будет стиль. Посмотрите в интернете разнообразие стилистик, а также не стесняйтесь спрашивать все у продавца в точке разливного пива, ведь он должен быть компетентен в этом вопросе и рассказать все о том или ином стиле данного алкогольного напитка. Решите для себя, какой должна быть крепость, аромат, вкус и послевкусие, и на основе этих предпочтений выбирайте пиво.

Потребитель может проверить несколько параметров, отвечающих за качество пива или хотя бы то, что оно хранилось в нормальных условиях и не могло испортиться под давлением внешних раздражителей. Основное внимание требуется обратить на такие моменты:

1. Срок годности. Конечно, чем свежее пиво, тем вкус его будет более приближен к тому, каким задумывался изначально пивоваром. Если речь идет о Stout или, например, Tripel с большой крепостью, скорее всего, такое пиво может храниться несколько лет и со временем станет даже лучше. Однако IPA и APA нужно покупать максимально свежими, ведь хмеля имеют свойство стареть и терять свои свойства.

2. Тара. Не важно, хранится напиток в пластике, стекле или жестяной банке, ведь на качество вид тары практически не влияет, однако вы должны убедиться в том, что она без дефектов, особенно когда речь идет о банках. Наличие вмятин и царапин говорит как минимум о проблемах с транспортировкой.

3. Условия хранения. При выборе разливного пива нужно быть уверенным в продавце, поскольку он обязан поддерживать низкую температуру в холодильнике, не хранить открытую кегу более двух недель, а также регулярно чистить систему розлива. Конечно, определить все это самому будет проблематично, поэтому остается только отыскать хороший вариант путем проб и ошибок. Что касается магазинов с бутылочными сортами, там они должны храниться не на открытом солнце и в прохладном месте.

Правила питья

Не исключено, что и сам покупатель может испортить пиво, например, когда хранит бутылку разливного у себя в холодильнике более недели. Известно, что пиво из-под крана нужно выпивать быстро, ведь после соприкосновения с кислородом напиток быстро портится. Покупайте пиво на розлив только с уверенностью в том, что выпьете его за несколько дней.

Не пейте пиво теплым, ведь у каждого сорта есть своя температура подачи, которую часто пишут и на бутылках крафтовые производители. Только при правильной температуре вы получите лучший вкус и ароматику. Не стоит забывать и о правильно подобранной закуске, а также ознакомьтесь с культурой фуд перинга, которая набирает популярность и в Украине.

Ассортимент пива в Херсоне огромен, поэтому можно наткнуться и на некачественные сорта, однако если придерживаться правил выбора, этот фактор сводится к минимуму.