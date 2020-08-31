Раскрыты характеристики недорогого смартфона Nokia 3.4: тройная камера и мн. др.

31 августа 2020, 10:45

Сетевые источники опубликовали довольно подробные технические характеристики бюджетного смартфона Nokia 3.4, также известного под кодовым именем «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange).

Официальный анонс аппарата может состояться на предстоящей выставке электроники IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) в Берлине.



Устройство, как сообщается, получит дисплей формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 19:9. В левом верхнем углу экрана расположится небольшое отверстие под 8-мегапиксельную селфи-камеру.



Сзади якобы будет установлена многомодульная камера, заключённая в блок круглой формы. В её состав войдут 13-мегапиксельный основной датчик, сенсоры с 5 и 2 млн пикселей, а также вспышка. Кроме того, в тыльной части корпуса разместится сканер отпечатков пальцев.