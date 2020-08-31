Раскрыты характеристики недорогого смартфона Nokia 3.4: тройная камера и мн. др.

Сетевые источники опубликовали довольно подробные технические характеристики бюджетного смартфона Nokia 3.4, также известного под кодовым именем «Доктор Стрэндж» (Doctor Strange).
Официальный анонс аппарата может состояться на предстоящей выставке электроники IFA 2020 (Internationale Funkausstellung) в Берлине.
Устройство, как сообщается, получит дисплей формата HD+ с диагональю 6,5 дюйма и соотношением сторон 19:9. В левом верхнем углу экрана расположится небольшое отверстие под 8-мегапиксельную селфи-камеру.
Сзади якобы будет установлена многомодульная камера, заключённая в блок круглой формы. В её состав войдут 13-мегапиксельный основной датчик, сенсоры с 5 и 2 млн пикселей, а также вспышка. Кроме того, в тыльной части корпуса разместится сканер отпечатков пальцев.
Если верить имеющимся данным, в основу смартфона ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 460, объединяющий восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти — 3 Гбайт.
Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч с подзарядкой через порт Micro-USB. Говорится о наличии стандартного 3,5-миллиметрового гнезда для наушников. Операционная система — Android 10.
Интернет-источники уже обнародовали рендеры новинки, созданные на основе имеющейся информации. Презентация смартфона ожидается 3 сентября.
(С) 3Dnews