Nokia обновила двухлетний ультрабюджетный смартфон 2.1 до актуальной версии ПО

4 сентября 2020, 9:15

HMD Global не перестаёт радовать пользователей своих устройств длительной поддержкой.

Cегодня двухлетний бюджетный смартфон Nokia 2.1 начал получать обновление до Android 10 (Go edition). Новая прошивка первым делом станет доступна в азиатских странах, а её полномасштабное развёртывание завершится уже в ближайшие недели.



Напомним, что Nokia 2.1 был довольно слабым смартфоном уже на момент своего выпуска в 2018 году. Устройство основано на четырёхъядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, который работает в связке с 1 Гбайт оперативной памяти, чего крайне мало даже для нетребовательных задач. Ёмкость накопителя данных смартфона составляет всего лишь 8 Гбайт с возможностью расширения картами microSD. Устройство вышло на рынок под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition.