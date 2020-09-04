4 сентября 2020, 9:15

Nokia обновила двухлетний ультрабюджетный смартфон 2.1 до актуальной версии ПО

HMD Global не перестаёт радовать пользователей своих устройств длительной поддержкой.

Cегодня двухлетний бюджетный смартфон Nokia 2.1 начал получать обновление до Android 10 (Go edition). Новая прошивка первым делом станет доступна в азиатских странах, а её полномасштабное развёртывание завершится уже в ближайшие недели.

Напомним, что Nokia 2.1 был довольно слабым смартфоном уже на момент своего выпуска в 2018 году. Устройство основано на четырёхъядерном чипсете Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, который работает в связке с 1 Гбайт оперативной памяти, чего крайне мало даже для нетребовательных задач. Ёмкость накопителя данных смартфона составляет всего лишь 8 Гбайт с возможностью расширения картами microSD. Устройство вышло на рынок под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition.

HMD Global заявляет, что распространение новой прошивки должно быть завершено к десятому сентября. Первыми Android 10 (Go edition) получат пользователи из Бангладеш, Камбоджи, Индии, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, Филиппин, Шри-Ланки и Таиланда, где это устройство пользуется большой популярностью вследствие своей доступности.

(С) 3Dnews
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