Как выбрать оптимальный планшет для школьника

6 сентября 2020, 8:05

Почему школьнику необходим планшет? Во-первых, в это устройство можно быстро и легко загрузить электронные учебники и книги из рекомендованного списка литературы. Во-вторых, планшет – это тот же смартфон, только большего формата. Поэтому его можно использовать для звонков по мобильной и видеосвязи, для работы с программами и приложениями.

В-третьих, на планшете можно выполнять письменные и творческие задания. И самое главное: события весны убедили всех, что без электронных гаджетов не обойтись ни взрослым, ни детям. И обучения в школе в привычном для родителей режиме уже точно не будет. Поэтому откладывать такую покупку уже некуда.

Итак, опираясь на основные параметры, выбираем оптимальный планшет для своего чада.

Операционная система

Более бюджетный вариант (о них пойдёт речь чуть ниже) – планшет на системе Android. На этой ОС работает огромное количество гаджетов, а бренды постоянно работают над улучшением функций и обновлениями. Если вы не являетесь принципиальным поклонником «яблочных» гаджетов, то планшет на Android – отличный выбор.

Что же касается iOS, такая ОС – закрытая, взаимодействует только с продукцией линейки Apple. Но и качество работы и изображения – на высоте. Для школьника отлично подойдет планшет APPLE iPad 10.2" 32GB 2019 Wi-Fi Space Gray со множеством приложений из AppStore. Оптимальный размер – 10,1 дюймов, мощный аккумулятор, которого хватит на 10 часов работы, возможность подключить «умную» клавиатуру для удобства занятий и многое другое. Цена* в Фокстрот – 9 999 грн.

Процессор

Ответ прост: чем больше ядер, тем лучше процессор.

4 ядра: на таком процессоре планшет будет отлично функционировать в качестве того же электронного учебника и средства выхода в интернет. Также будет комфортно пользоваться «офисными» программами. Модель такого плана – планшет Lenovo Tab M8 HD 2/32 LTE . ОС – Android, экран 8 дюймов, вес – всего 305 г, поддержка 4G и 32 Гб памяти. Идеально для учебы и работы. И доступно по цене – 4499 грн на сайте foxtrot.ua.

8 ядер – планшет подойдет для выполнения самых разнообразных функций. И игры потянет, и серьезные программы позволит использовать. Например, если школьник решит обучиться дизайну, то сможет установить нужный софт. В Фокстрот можно приобрести 8-ядерный планшет на Android HUAWEI T5 10.1" LTE 3GB+32GB с диагональю 10,1 дюймов, двумя камерами, автофокусом и возможностью расширить память до 256 Гб. Стоимость – 6 499 грн.

Эти и тысячи других гаджетов для школы и дома можно выбрать на FOXTROT.UA.

*Цены указаны в рамках акции Back-to-School и действуют с 30 июля пo 09 сентября 2020 года включительно в сети магазинов TM «ФOKCTPOT» и в интернет-магазине FOXTROT.UA.