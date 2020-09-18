D-Link представляет новую версию приложения mydlink 2.0

18 сентября 2020, 11:45

Компания D-Link представляет новую версию мобильного приложения mydlink 2.0 для управления «умным домом».

Приложение позволяет вести удаленное видеонаблюдение, задавать правила, сценарии и расписания работы устройств, получать уведомления о событиях и сохранять видеозаписи в облако.

Новые возможности и улучшения mydlink 2.0:Режим «Сцена» с тремя предустановленными сценариями – «Дома», «Нет на месте» и «Сон» – позволяет быстро активировать сразу несколько правил автоматизации для разных устройств. Например, вернувшись домой, пользователь сможет активировать режим конфиденциальности для всех камер внутреннего видеонаблюдения, продолжив при этом запись по событию для камер наружного видеонаблюдения.Удобная настройка расписаний: новый планировщик с графическим интерфейсом позволяет задавать расписания работы облачных камер и сценариев автоматизации.Быстрый поиск событий: для ускорения поиска интересующих событий в ленте добавлена фильтрация по устройству и месту сохранения записи.Автоматический поиск нового оборудования: приложение автоматически находит новое оборудование и передает по Bluetooth все необходимые для подключения к облаку и домашней сети настройки.Приложение mydlink уже доступно для загрузки и обновления в магазинах App Store и Google Play.